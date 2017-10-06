'Temelsiz iddialar ortaklığımızı baltalamaktadır'

‘MAHKEME YERİNE MEDYADA YARGILANMA AMAÇLANIYOR'

“Amerikan hükümeti, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır. Biz bu iddiaların tamamen temelsiz olduğuna inanmaktayız. ABD, Amerikan hükümeti çalışanları ve Türkiye’deki Amerikan vatandaşlarının Türk anayasası ve uluslararası yasalarla uyumlu şekilde yasal sürece tabi tutulmalarını sağlamak için Türk hükümetiyle çalışmaya devam edecektir. On yıllardır, her iki ülkenin yerel çalışanlarının Türkiye ile Amerika arasında işbirliğini artırma çabaları, iki ülkenin de güvenliğini iyileştirmiş, iş olanaklarını kuvvetlendirmiş ve vatandaşlarımızı birbirine yakınlaştırmıştır. Çalışanlarımıza yönelik temelsiz ve kaynağı belirsiz iddialar, bizim uzun dönemli ortaklığımızı baltalamakta ve bu ortaklığın değerini azaltmaktadır.”



Türk Dışişleri’nin açıklamasında ise “Gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan sözkonusu kişi ABD Konsolosluğu’nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir” denildi.



İDDİA: DARBECİLERLE TEMAS

‘CASUSLUK’ iddiasıyla tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi şüphelisi rütbeli askerlerle ilişkisinin olduğu ileri sürüldü. Soruşturma savcısı tutuklama gerekçesinde, Metin Topuz’un beyanlarından ve yapılan tespitler sonunda Pensilvanya’daki örgüt elebaşı Fetullah Gülen’le FETÖ’cülerin irtibatlarını sağladığını ifade etti.



17-25 Aralık operasyonu öncesi, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz ve operasyonu düzenleyen emniyet müdürlerinin ABD Başkonsolosluğu’nda görevli irtibat görevlisi Metin Topuz’la düzenli olarak telefonla görüştükleri de iddialar arasında. Firari Zekeriya Öz ve emniyet müdürlerinin 17-25 Aralık operasyonu öncesinde ve sonrasıyla ilgili ABD Başkonsolosluğu’ndaki irtibat görevlisine düzenli bilgi aktardıkları öne sürüldü.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savcılık sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Metin Topuz, söz konusu emniyetçi ve askerlerle sadece görevi nedeniyle görüştüğünü, bunun dışında 17-25 Aralık’ta da 15 Temmuz darbe girişiminde de kendisinin bir rolü bulunmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. / Toygun ATİLLA / İSTANBUL