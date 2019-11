Temel Lise ve Orta Okullarıyla Sınav, Türkiye’nin dört bir yanında

Dershanelerin kapanmasıyla birlikte dönüşen okullardan büyük beklenti içerisinde olan veli ve öğrencileri tatmin edebilecek eğitimi, Türkiye çapında deneyim sahibi, sistemli, güçlü “marka” kuruluşlar tarafından karşılanabilir. Eğitimde 25 yıllık dershane-yayın-okul birikimiyle eğitim sektörünün “Amiral Gemisi”, Sınav Liseleri bu değişime öncülük ediyor. Sınav Eğitim Kurumları’nın dershaneden dönüşen Okulları “Temel Liseler” markasıyla yoluna devam ediyor.



Üniversite ve lise yerleştirme sınavlarında Türkiye birincileri çıkaran Sınav Dershaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dershanelerin dönüşümü kapsamında, tüm Türkiye’de 150’nin üzerindeki şubesiyle Sınav Liseleri’ne dönüştü. Özel okullar arasında YGS-LYS Türkiye birinciliği dahil Sınav Kolejini yıllardır zirvede tutan hem dershane hem okul birikimi Sınav Liseleri ile artık yurt genelinde eğitim hizmeti vermeye başladı. Sınav Dershanelerinin, lise ve üniversiteye yerleştirmede gösterdiği başarı, Sınav Okullarında da aynı şekilde devam ediyor. Tam gün olarak aynı hafta eğitime başlayan bütün Sınav Okullarında; aynı program izleniyor, aynı konular işleniyor, aynı sorular çözülüyor, aynı ödevler yapılıyor ve aynı sınavlar uygulanıyor. Türkiye’nin her yerinde “Sınav Kalitesi” ve “Yüksek Hedef” gözetiliyor. Yine Sınav Dershanelerinde olduğu gibi alanında uzman, deneyimli ve dinamik öğretmen ve yöneticilerle çalışılıyor.



Sınav Liselerinde Kolej Yaklaşımıyla İngilizce Programlar

Sınav Liselerinde, dershaneden dönüşen okullardan beklenilenin üzerinde bir İngilizce eğitim uygulanıyor. Sınav Liselerinde, Sınav Kolejinin öğretim sisteminde 4 yıldır başarılı bir İngilizce eğitimi veren New York Üniversitesinin ve Oxford’un işbirliğiyle İngilizce programı uygulanıyor. Ayrıca, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek ve onlara pratik kazandırmak için İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkelere eğitim amaçlı gezi ve organizasyonlar düzenleniyor.



“The Okul”, “Gelişimsel Rehberlik”, “Sınav Standartlarında Kalite” şimdi Temel Liselerde

Takip, Hakkaniyet ve Empati prensipleri üzerine kurulu olan Sınav Eğitim Kurumlarının, rehberlik ve öğrenci merkezli yapısı, Sınav Temel Liselerinde de ön plana çıkıyor. THE OKUL değerleri başta olmak üzere, değerler eğitimi çerçevesinde öğrenciler sosyal değerleri kazandırmak amacıyla “Sosyal Sorumluluk Projeleri” gerçekleştiriyor. Sınav Liselerinde, akademik ağırlıklı programın yanında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetimi ve rehberliğin öncülüğünde çeşitli kulüp çalışmaları, aktiviteler ve organizasyonlar yapılıyor. Sınav Liselerinde çağın gerektirdiği teknolojik yenilikler, ders içeriklerinden öğrenci takibine kadar eğitim süreçlerinin her safhasında kullanılıyor. Sınav Liselerindeki bu anlayışla SINAVDiJiTAL, SINAV T-DES ve SINAVNET olmak üzere 3 önemli teknolojik uygulama hayata geçirildi” açıklamasında bulundu.



Veliler, Sınav şubelerini ziyaret ederek ya da 444 3 768’i arayarak Sınav Liselerine kayıt için başvuru yapabilecek ve genel bilgiler alabilecekler. Ayrıca, www.sinav.com.tr adresinden ayrıntılı bilgi edinebilecekler.