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    TEM'de zincirleme kaza: İki kişi yaralandı

    AA
    28.01.2018 - 06:44 | Son Güncelleme:

    TEM'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çöp tankeri yüklü tırın, aynı istikametteki tır ve otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 LD 9807 dorse plakalı çöp tankeri (34 LM 5211) yüklü tır, TEM otoyolu Edirne-İstanbul istikameti Hadımköy Bayındır Rampası'nda önünde seyreden 34 HH 4957 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan tır, iş makinesi (34 BC 7925) taşıyan 34 FF 3948 plakalı tıra çarparak durabildi. Kazada, araçlarında sıkışan, tanker yüklü tırın sürücüsü ile otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

    Kırık vakaları olduğu belirlenen yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

    Trafik polisleri, olay mahalinde çalışma yaparken, kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

    Etiketler: ibb , Trafik kazası , son dakika
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