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    TEM'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

    Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
    24.01.2018 - 16:40 | Son Güncelleme:

    TEM Otoyolu Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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    Etiketler: TEM , KAZA , istanbul , son dakika
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