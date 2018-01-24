TEM'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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