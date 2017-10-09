TEM'de şaşkına çeviren görüntü...

TEM Otoyolu Okmeydanı ayrımlarında sabah saatlerinde şarkı söyleyip oynayan gençler görenleri şaşkına çevirdi. Motosikletleriyle İstanbul’a gelen Abdulsamet Doğan, Batuhan Kartal, Uğur Kılıç ve Ozan Yılmaz Öztürk memleketlerine dönmek için yola çıktı.

Grup, otoyol üzerinde Okmeydanı ayrımında durdu, yolda Ankaralı Namık’ın “Çekirge” şarkısını söyleyerek oyun oynadı. Seyir halinde olan bazı sürücüler ise korna çalarak motosikletlilere tepki gösterdi.

Gençlerden Batuhan Kartal, “Ankara’dan geldiğimizi belli etmek istedik. Biz zaten kapı gıcırtısına oynayan insanlarız. Şu an İstanbul TEM Otoyolu’ndayız. Araçlar seyir halinde ama biz onları riske atmadan oynuyoruz. Ankara oyun havasını özledik, seyir halindeyken yanımızdan geçen bir araçta duyduk. Biz de durup oynayalım dedik, sonra durduk oynadık. Biz koyu Ankaragücü taraftarıyız, buradan tüm takıma ve başkanımıza selam olsun” dedi.



Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan gençler daha sonra motosikletlerine binerek Ankara'ya dönmek üzere yola çıktı.