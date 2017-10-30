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    TEM'de korkunç kaza!

    Ali Kerem BENGİ / DHA
    30.10.2017 - 06:53 | Son Güncelleme:

    Esenyurt'tan İstanbul istikametine yol alan Ceyda Sert yönetimindeki araç önce sağ taraftaki bariyerlere, ardından orta refüje çarparak durabildi. Araç içinde sıkışan sürücü Sert hayatını kaybederken, trafik yaklaşık 1 saat sonra yeniden açıldı

    Kaza; TEM Otoyolu, İstanbul istikameti, Evran Oto Sanayi mevkiinde saat 04.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt istikametinden İstanbul istikametine seyreden Ceyda Sert yönetimindeki 34 EZ 3431 plakalı otomobil, önce yolu sağındaki bariyerlere ardından da yine hızla orta refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kazada aracın içine sıkışan sürücü Ceyda Sert sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Ceyda Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    TEMde korkunç kaza


    Polis ekipleri, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nu yaklaşık 1 saat trafiğe kapattırken, İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polisin incelemesini ardından, Sert'in cenazesi ambulansa konularak Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza yapan otomobilin çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Etiketler: Trafik kazası
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