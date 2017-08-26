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    TEM'de kazalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

    Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
    26 Ağustos 2017 - 07:33Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 08:15

    TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde gece saatlerinde bayram trafiği yoğunluğu artarken, meydana gelen iki kazada 19 kişi yaralandı.

    Marmara Bölgesi’nden 10 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine gitmek amacıyla araçlarıyla yola çıkanlar, TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluğa neden oldu. Özellikle Bolu Dağı Tüneli çıkışından itibaren daha fazla hissedilen yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri güzergahta denetimleri sıklaştırdı. Bölgede kazalar da meydana gelince 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

    İKİ KAZADA 19 KİŞİ YARALANDI

    TEM'in Ankara yönü Köroğlu mevkiinde 55 NA 583 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi hafif yaralandı.

    Ankara yönüne giden Bayram Kahraman yönetimindeki 55 PR 325 plakalı otomobille Ali Gemici yönetimindeki 34 SB 6531 plakalı kamyonet Yeniçağa kavşağında çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.

    Her iki kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavile alındı. Bu arada karayolunda çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi.

    TEMde kazalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

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    Etiketler: Bolu , trafik kazası , TEM , TEM otoyolu
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