Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TEM'de kaza yoğunluğu yaşanıyor

    TEM'de kaza yoğunluğu yaşanıyor

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 09:02 | Son Güncelleme:

    TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Sabah erken saatlerde TEM otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde bir kamyonet ile bir otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri