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    TEM'de kaza yaptı, yolda sızıp kaldı...

    Hürriyet Haber
    06 Ağustos 2017 - 11:03Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 11:04

    TEM otoyolunda uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü otoyolun ortasında sızdı.

    İddiaya göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde saat 04.30 sıralarında kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu savrularak bariyerlere çarptı.

    Kazayı görerek duran diğer sürücüler otomobil içerisinde baygın halde yatan sürücüyü dışarı çıkardı. Sürücünün baygın olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri baygın sürücüyü ayıltmak için yoğun çaba sarf etti. Çabaların sonuçsuz kalması üzerine olay yerine sağlık ekipleri istendi.

    Yaklaşık yarım saat baygın halde yerde otoyolda yatan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda kendine geldi. Müdahale sonrasında kendine gelen sürücünün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otomobil içerisinde paketlere sarılı halde uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonrasında otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Etiketler: Uyuşturucu , TEM , kaza , İstanbul
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