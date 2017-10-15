TEM'de kaza! Birbirlerini suçladılar...

Kaza, Tem Otoyolu Ankara istikameti Kurtköy mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayrımında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Orhan Doğan yönetimindeki 34 UP 5237 plakalı midibüs, emniyet şeridinde duran Onur Atacık yönetimindeki 34 ACP 212 plakalı panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen panelvan yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri panelvanın içerisinde sıkışan 1 kadını kısa sürede bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Kazada panelvandaki diğer 2 yaralı da ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması sırasında trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

SÜRÜCÜLER BİRBİRİNİ SUÇLADI

Kaza yapan araçların sürücüleri birbirlerini suçladı. Panelvan sürücüsü Onur Atacık, emniyet şeridinde dörtlüleri yanık bir vaziyette beklerken midibüsün kendilerine arkadan çarptığını iddia etti. Midibüs sürücüsü Orhan Doğan panelvanın dörtlüleri bile yanmayarak geri geri geldiğini, onu fark eder etmez frene bastığını ancak direksiyonun kilitlenmesine rağmen aracın durmadığını öne sürdü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.