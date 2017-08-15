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    TEM'de feci kaza! Çok sayıda ölü var

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 09:39Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 10:32

    Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç tır'a arkadan çarptı 4 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı.

    Edinilen bilgilere göre kaza TEM otoyolu İstanbul istikameti Maşukiye mevkiinde meydana geldi. 81 EB 650 plakalı tır balataları yandığı için yol kenarında durdu. Bunu gören 42 EDH 88 plakalı tır, yardım için arkadaşının yanına durdu. Balataları söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Bu esnada iddialara göre süratle gelen 06 DN 8355 plakalı hafif ticari araç 42 EDH 88 plakalı tır’a arkadan çarptı. Araçtan bulunan Muhsin Sayıcı, Şehri Yazgan, Ayşe Sayıcı, Sündüs Sayıcı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Satiye Yarıcı ise yaralı olarak kurtuldu.

    Etiketler: son dakika , haber , tem , kaza , trafik kazası , tem'de kaza , haberler
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