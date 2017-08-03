Düzce’de cip bariyerlere çarptı: 2 kardeş öldü, 3 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında TEM’deki Düzce Gümüşova rampalarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hafız Fındık yönetimindeki 34 PR 5576 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

Araçta bulunan Zeynep Fındık kaza yerinde, kardeşi Muhammed Fındık ise, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Sürücü Hafız, eşi Gülseren, oğlu Hamza Fındık ise, yaralı kurtuldu. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Hafız Fındık’ın, ambulansta hastaneye sevk edilirken, "Uyumasaydım olmazdı" diyerek yakındığı öne sürüldü.

Polis ve jandarma ekipleri, aracın sol taraftan bariyerlere çarpmasına rağmen sağ taraftaki ağır hasarın nasıl oluştuğuna anlam veremedi. Cipin, sürücünün uyuması sonucu TIR veya kamyona çarpıp kontrolden çıktığı, daha sonra bariyerlere çarparak durduğu değerlendirildi.

Soruşturma başlatılan kazanın nasıl meydana geldiği olay yerinde yapılacak detaylı incelemeyle saptanacak.