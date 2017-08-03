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    Düzce’de cip bariyerlere çarptı: 2 kardeş öldü, 3 yaralı

    Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
    03 Ağustos 2017 - 09:00Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 09:11

    DÜZCE’de TEM’de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan cipte 15 yaşındaki Zeynep ve 7 yaşındaki Muhammed Fındık kardeşler öldü, 3 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 03.00 sıralarında TEM’deki Düzce Gümüşova rampalarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hafız Fındık yönetimindeki 34 PR 5576 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

    Araçta bulunan Zeynep Fındık kaza yerinde, kardeşi Muhammed Fındık ise, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Sürücü Hafız, eşi Gülseren, oğlu Hamza Fındık ise, yaralı kurtuldu. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Düzce’de cip bariyerlere çarptı: 2 kardeş öldü, 3 yaralı

    Sürücü Hafız Fındık’ın, ambulansta hastaneye sevk edilirken, "Uyumasaydım olmazdı" diyerek yakındığı öne sürüldü.

    Düzce’de cip bariyerlere çarptı: 2 kardeş öldü, 3 yaralı

    Polis ve jandarma ekipleri, aracın sol taraftan bariyerlere çarpmasına rağmen sağ taraftaki ağır hasarın nasıl oluştuğuna anlam veremedi. Cipin, sürücünün uyuması sonucu TIR veya kamyona çarpıp kontrolden çıktığı, daha sonra bariyerlere çarparak durduğu değerlendirildi.

    Düzce’de cip bariyerlere çarptı: 2 kardeş öldü, 3 yaralı

    Soruşturma başlatılan kazanın nasıl meydana geldiği olay yerinde yapılacak detaylı incelemeyle saptanacak.

    Etiketler: TEM Otoyolu , düzce , kaza , hafız fındık
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