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    TEM'de faciadan dönüldü! Akıl almaz görüntü...

    İHA
    29.01.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:

    TEM Otoyolu Etiler mevkisinde Edirne istikametine seyir halinde olan minibüsün sıkıştırıp çarptığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından da kapalı kasa kamyonete çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, minibüs şoförü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

    TEM Otoyolu'nda 25 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde otoyolda hafif ticari araç, sol şeritten Edirne istikametine giderken, orta şeritteki bir minibüs aniden şerit değiştirerek üzerine geldi. Minibüsün yandan çarptığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, orta şeride yönelerek seyir halinde olan kapalı kasa bir kamyonete çarptı.

    HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ!

    Kaza sonrası hafif ticari aracı sıkıştıran minibüsün şoförü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Diğer araçların kazayı fark ederek durması faciayı engelledi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Yoluna devam eden minibüs şoförünün, sollamasına izin vermediği için hafif ticari aracı şıkıştırdığı iddia edildi. 

    Etiketler: İstanbul , son dakika
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