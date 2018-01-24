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    TEM'de 2 şerit 30 gün kapalı!

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 07:09 | Son Güncelleme:

    TEM Otoyolu Metris Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle, iki şerit dün geceden itibaren 30 gün boyunca kapalı olacak.


    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metris Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatacak önemli bir projeye başladı.

    TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4 buçuk kilometre yan yol ve köprü çalışması başladı.

    İnşaat süresince TEM otoyolu birer şerit daraltılacak. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris kavşağı 30 günde tamamlanması planlanıyor.

    TEM Otoyolunda gece yarısından itibaren yola tabelalar konuldu. Koyulan uyarı levhalarıyla araçların daha yavaş ve dikkatli gitmesi sağlanacak.

    İBB’den yapılan açıklamada sürücülerden çalışmalar süresince işaret ve işaretçilere uyulması ve inşaat sahasında daha dikkatli araç sürülmesi istendi.

    İBB'den dün yapılan açıklamada şöyle denimiştii:

    "Metris Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatacak önemli bir soruna neşter vuruyor. TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4.5 kilometre yan yol ve köprü çalışması bu gece yarısı (Salı gecesi) başlıyor. İnşaat süresince TEM otoyolu birer şerit daraltılacak. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris kavşağı 30 günde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar süresince işaret ve işaretçilere uyulması ve inşaat sahasında daha dikkatli araç sürülmesi önemle duyurulur."

    Etiketler: son dakika , otoyol , haber , haberler
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