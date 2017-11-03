Tembelliğin doruğundaki brunchlar için 5 lezzetli tarif

PAÇANGA BÖREĞİ

Eğer pastırma seviyorsanız, brunch için hazırlayacağınız paçanga böreği gerçekten sizi memnun edecektir. İşte paçanga böreği tarifi...

Malzemeler

3 yufka, 200 gram dil peyniri, 200 gram çemensiz pastırma, 2 domates, 2 yeşilbiber, 1 yumurta, yarım çay bardağı süt, 1 su bardağı ayçiçeği yağı.

Yapılışı

Yufkaları üst üste serin ve dört eşit parçaya ayırın. Sonra 12 eşit üçgen yufka parçası elde edin. Çemensiz pastırmayı küçük parçalar halinde dilimleyin. Dil peynirini de uzun ince parçalar halinde kesin. Kabukları soyulmuş domatesleri küp küp doğrayın. Biberleri ortadan ayırarak ince parçalar halinde kesin. Süt ve yumurtayı bir kasede çırparak üçgen yufkaların üzerine sürün. Üçgenlerin geniş taraflarına bir dilim pastırma koyun. Bir parça dil peyniri, domates ve yeşilbiber de ekleyin. Ardından yufkanın kenarlarını içe doğru katlayarak sarın. Yağı tencerede kızdırın ve böreklerinizi yağda kızartın. Börekleriniz servise hazır hale geldi bile.

MENEMENLİ EKMEK

Menemenli ekmek geç kalktığınız günlerde hem hızlı hem de doyurucu bir şekilde kahvaltı etmenizi sağlayacak. İşte menemenli ekmek tarifi…

Malzemeler

1 dilim tost ekmeği, 1 yumurta, 1 adet domates, 1 adet yeşil sivri biber, 1 çay kaşığı, pul biber, tuz, karabiber, 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar, sıvı yağ.

Yapılışı

Bir dilim tost ekmeğinin kenar kısmını incecik kesip orta kısmından ayırın. Bir tavaya hafif yağ ekleyerek tost ekmeğinin kenar kısmını yerleştirin. Yumurtayı çırpın, domatesi ve biberleri ince ince kesin. Çırptığınız yumurtaya domates ve biberleri ekleyin. Ardından pul biberi, karabiberi ve tuzu ekleyip tekrar karıştırın. Bunu tavanın içindeki tost ekmeğinin orta kısmına boşaltın. Kısık ateşte altı tutana kadar pişirin. Rendelenmiş kaşarı karışıma ekleyin. Kestiğiniz ekmeğin orta kısmını kaşarın üstüne yerleştirin ve ekmeği ters çevirin. Ekmek kaşarla birleşsin diye hafifçe üstüne baskı uygulayın. Ardından servis edebilirsiniz.

İKİ MALZEMELİ PANCAKE

Tatlı tutkunları için pancake, bir brunch’ta karşılarına çıkabilecek en lezzetli şeydir. İşte pancake tarifi…

Malzemeler

2 adet muz, 4 adet yumurta.

Yapılışı

Muzları soyun ve püre haline gelene kadar ezin. Bir kâseye yumurtaları koyun ve çırpın. Çırptığınız yumurtaları püre halindeki muzlara ekleyin ve karıştırın. Yanmaz bir tavayı ocakta kızdırın. Ardından hazırladığınız karışımdan bir kepçe dökün ve karışımı arkalı önlü olacak şekilde pişirin. Afiyet olsun!

SİMİT SANDVİÇ

Simit her öğüne yakışır ama konu kahvaltıysa, daha fazla yakıştığı bir yer olamaz. İşte simit sandviç tarifi…

Malzemeler

Simit veya ev yapımı simit, labne peyniri, domates, Frenk soğanı.

Yapılışı

Eğer simidinizi kendiniz yapacaksanız yaş mayadan yaptığınız hamuru simit şekline getirerek sıcak pekmezli suya batırın ve susama bulayın. Pişmiş simidi ortadan ikiye bölün ve içine labneyi yayın. Üzerine isteğe göre domates, Frenk soğanı ekleyerek harika bir öğün haline getirebilirsiniz.

TAVA BÖREĞİ

Tava böreği pratikliği ve lezzeti sayesinde brunch’ların en vazgeçilmez tatlarından biri haline gelmiştir. İşte tava böreği tarifi…

Malzemeler

1,5 adet yufka, 2 adet yumurta, 1 adet yumurta sarısı, 100 gram peynir, 3-4 dal maydanoz, 2 yemek kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, 5 yemek kaşığı sade soda, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı tuz, 1 çimdik karabiber.

Yapılışı

Yufkanın yarısını alın ve bir kâsenin içine parçalara ayırarak koyun. Aynı kâseye ufalanmış peynir, yumurta, maydanoz, süt ve baharatları ekleyin, karıştırın. Ardından tavanızı yağlayın. Tavayı kısık ateşte ısıtın. Üzerine bir yufka koyun ve hazırladığınız harcı üzerine yayın. Tabanda kalan yufkayı harcın üzerine düzgünce kapatın. Soda ve yumurta sarısını hazırlayarak yufkanın üstüne dökün. 10 dakika piştikten sonra ters çevirin. Arkalı önlü piştiğinde servis edebilirsiniz.

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