FRANSA’da işçi sendikaları ve konfederasyonların sert ve haksız bulduğu Çalışma Yasası Reformu’nu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçirmek istiyor. Yasaya tepki olarak düzenlenen son eylemler, cumhurbaşkanı seçildikten sonra Macron döneminin ilk sokak eylemi oldu.

Paris’in yanı sıra Marsilya, Nantes, Lyon, Rennes kentleri başta olmak üzere ülke çapında 180’den fazla şehirde halk sokağa çıkarak Çalışma Yasası Reformunu protesto etti. Ülke çapında ikisi hariç tüm işçi ve öğrenci konfederasyonları, reformu protesto için eyleme katıldı.

‘HER SAYFASI MÜCADELE İLE YAZILDI’

Hükümete sert muhalefeti ile tanınan radikal sol parti La France Insoumise (Boyun Eğmeyen Fransa) hareketi lideri Jean Luc Melenchon da kendi seçim bölgesi Marsilya’da gösterilere katıldı. Eylemde Melenchon, “Macron, buranın İngiltere değil Fransa olduğunu görecek. Fransızlar vahşi liberalizmi istemiyor. O Çalışma Yasası’nın her sayfası mücadele ile yazılmıştır. Bu hakların hiçbiri bize başkalarınca verilmedi, hepsi bedel ödenerek alındı. Bu yasaya sonuna kadar direneceğiz” dedi.

POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Paris’teki eylem, Bastille Meydanı’nda başladı. Sloganlarla İtalya Meydanı’na yürüyen kortejin ön saflarında, son eylemlerde olduğu gibi faşizm karşıtı gruplar siyah kıyafetleriyle ve yüzlerini kapatarak yer yer polis ile çatışmaya girdi. “Polisten nefret ediyoruz” sloganları atan grup, kaldırım taşlarını sökülerek polise fırlattı. Reklam panolarının camları kırıldı. Polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

‘35 BİN AİLE, 200 BİN ÇALIŞAN TEHLİKEDE’

CGT Sendikası Genel Sekreteri Philipppe Martinez ise “Bu yasaya karşı gücümüzü göstereceğiz” dedi. Macron’un yasaya karşı çıkanları tembel ve radikal marjinaller diye tanımlaması ve tembellere prim vermeyeceğini söylemesine atıfta bulunan işçiler yürüyüşte, “Tembeller burada, Macron nerede?” sloganları attı.



Kortejde taşınan tabutlarla, yasanın işçiyi öldüreceği vurgusu yapıldı. Tabutların yanında eylemciler, “Ölmek istemiyoruz” yazısı ile ve “35 bin aile, 200 bin çalışan tehlikede” yazan tişörtlerle yürüdüler.

Ülkenin en güçlü işçi sendikası konfederasyonu CGT, 21 Eylül’de tekrar sokağa ineceklerini, La France Insoumise (Boyun Eğmeyen Fransa) partisi de 23 Eylül’de sokağa çıkarak ülke genelinde çalışma yasasını protesto edeceklerini açıkladı.