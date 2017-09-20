Tematik spor liseleri öğrencileriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında Antalya, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Samsun, Sivas ve Sakarya'da tematik hale getirilen sekiz spor lisesi hizmete girdi.

2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi için atletizm, badminton, yüzme, bisiklet, basketbol, futbol ve güreş ile kış, su ve Uzak Doğu sporları branşlarında şu ana kadar toplam 194 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Erzincan Spor Lisesi atletizmde 13, badmintonda 17 öğrenci aldı. Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’ne yüzmede altı, bisiklet branşında ise sekiz öğrenci kayıt yaptırdı.

Kış sporları temalı Erzurum Aziziye Spor Lisesi ise 24 öğrenciyi bünyesine kattı. Eskişehir Tepebaşı Eğitimciler Spor Lisesi’ne basketbolda dokuz öğrenci alınırken, İzmir Foça Spor Lisesi de futbol branşında 60 öğrenciyi yetiştirecek.

Samsun İlkadım Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi’ne uzakdoğu sporlarında 14, Sakarya Serdivan Spor Lisesi de su sporlarında 16 öğrenciye ev sahipliği yapacak.

Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi'ne de güreş branşında 27 öğrenci girmeye hak kazandı.

MEB’e bağlı 67 spor lisesi bulunurken, Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi ve Ankara TVF Spor Lisesi önceki yıllarda tematik spor lisesi olarak eğitime başlamıştı.

HEDEF MİLLİ TAKIMLARA SPORCU KAZANDIRMAK

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Bülent Akay, Erzurum Spor Lisesi’nde eğitim görmeye başlayan 24 öğrenciden altısını buz hokeyi sporcularının oluşturduğunu belirtti.

Akay, Erzurum Spor Lisesi’ne buz hokeyi eğitimleri için antrenör, saha ve ekipman desteği vereceklerine işaret ederek, "Tematik spor liseleriyle öğrencilerin öğrenim hayatları sırasında da aktif spor yapmalarının sağlanması ve milli takımlara kazandırılması amaçlanıyor" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise tematik spor liselerini önemsediklerini söyledi. Göreve geldikleri günden bu zamana kadar güreşin problem yaşadığı noktaları tespit ettiklerini ve bu yönde projeler geliştirdiklerini vurgulayan Aydın, "İşte bunlardan biri de güreş liseleri projesiydi. Çok şükür güreşin beşiği Sivas'ta ilkini açarak ilk adımı atmış olduk. Bu proje sayesinde artık güreşin altyapısı daha da güçlendirilmiş oldu" diye konuştu.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Erzincan Spor Lisesinde badminton branşını seçen 17 öğrencinin eğitime başladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"İlk olması nedeniyle çok önemli. İnşallah, önümüzdeki yıllarda olimpiyatlara hazırlanan ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eden sporcuların Erzincan Spor Lisesi’nden çıkmasını arzu ediyoruz. Lisenin müdürüyle yaptığım görüşmede kontenjanı gelecek yıl 90'a çıkartacaklarını ve bunun en az 45'ini badmintona ayıracaklarını ifade etti. Biz de badminton sporcularını Erzincan Spor Lisesi'ne yönlendirmeye çalışacağız. Federasyon olarak, bu yıl badminton branşını seçen öğrencilere malzeme ve eğitim yönünden destek vereceğiz."

Tematik spor lisesi projesini desteklediklerini belirten Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise, "Bu çalışmada üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Şu an bu okullar test niteliğinde. İlk dönem öğrencileri seçildi. Atletizm Federasyonu olarak gerekirse malzeme ve teknik yardımlarda bulunacağız. Bu vesileyle tüm öğrenci ve eğitimcilere başarılar diliyorum" dedi.