MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>Tematik meslek liseleri beklenen ilgiyi gördü

    Tematik meslek liseleri beklenen ilgiyi gördü

    AA
    17 Ağustos 2017 - 11:39Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 11:40

    Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), ilk kez yeni eğitim öğretim döneminde sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmek üzere tematik eğitim vermek için açılacak meslek liselerine ayrılan bin 380 kontenjanın tamamına yakını doldu.

    MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez, sektörle okulun aktif iş birliğini ve deneyim paylaşımını sağlayan, paydaşların da dahil olduğu ortak bir yönetişime imkan veren tematik meslek liselerinde eğitim öğretim hayatına başlanacağını söyledi.

    Sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştiren, inovasyona açık ve üreten, toplumsal algıyı olumlu yönde geliştiren, öğrenim görülen alanda istihdamı artıran, belirli bir alanda eğitim verecek tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 12 ilde açılacağını bildiren Gülay, "2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak okullara yoğun ilgi gösterildi. Tematik eğitim yapmak üzere faaliyete başlayan okullara ayrılan bin 380 kontenjanın tamamına yakını doldu" bilgisini paylaştı.

    Gülay, İstanbul'da 7, Sivas, Samsun, Sakarya, İzmir, Erzurum, Bursa, Konya, Antalya, Adana, Ankara ve Kocaeli'de birer olmak üzere Türkiye genelinde 18 tematik liseye yerleşen öğrencilerin puanlarının 478'e kadar yükseldiğinin görüldüğünü belirtti.     

    Tematik alanlar kimyadan bilişime uzanıyor     

    Osman Nuri Gülay, tematik meslek liselerinin alanlarının Türkiye'de sektörün ihtiyaç duyduğu motorlu araçlar, kimya, uçak bakım, mobilya ve iç mekan tasarımı, elektrik elektronik, kuyumculuk, ayakkabı ve saraciye, plastik, metal, seramik ve cam, pazarlama ve perakende, tekstil, denizcilik, ulaştırma hizmetleri, makine, motorlu araçlar, biyomedikal cihaz, bilişim alanlarında açıldığını dile getirdi.     

    Tematik okullara kayıt yaptıracak öğrencilere, alanın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olup olmadıklarını belirlemek için okul yönetim kurulu tarafından özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği, genel yetenek test bataryası, mesleki beceri performans testi yöntemlerinden bir ya da birkaçının uygulandığını anlatan Gülay, yeni açılan okullara ise bir defaya mahsus olmak üzere Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi puanına göre öğrenci alındığını söyledi.     

    Gülay, 11 Ağustos 2017'de kayıt hakkı kazanamayanlar için 18 Ağustos'a kadar boş kontenjan oluşması durumunda nakil yoluyla öğrenci alınacağını belirtti.     

                  

     

     

     

     

     

    Etiketler: öğrenci , MEB , tematik lise , Osman Nuri Gülay
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri