Tematik meslek liseleri beklenen ilgiyi gördü

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez, sektörle okulun aktif iş birliğini ve deneyim paylaşımını sağlayan, paydaşların da dahil olduğu ortak bir yönetişime imkan veren tematik meslek liselerinde eğitim öğretim hayatına başlanacağını söyledi.

Sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştiren, inovasyona açık ve üreten, toplumsal algıyı olumlu yönde geliştiren, öğrenim görülen alanda istihdamı artıran, belirli bir alanda eğitim verecek tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 12 ilde açılacağını bildiren Gülay, "2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak okullara yoğun ilgi gösterildi. Tematik eğitim yapmak üzere faaliyete başlayan okullara ayrılan bin 380 kontenjanın tamamına yakını doldu" bilgisini paylaştı.

Gülay, İstanbul'da 7, Sivas, Samsun, Sakarya, İzmir, Erzurum, Bursa, Konya, Antalya, Adana, Ankara ve Kocaeli'de birer olmak üzere Türkiye genelinde 18 tematik liseye yerleşen öğrencilerin puanlarının 478'e kadar yükseldiğinin görüldüğünü belirtti.

Tematik alanlar kimyadan bilişime uzanıyor

Osman Nuri Gülay, tematik meslek liselerinin alanlarının Türkiye'de sektörün ihtiyaç duyduğu motorlu araçlar, kimya, uçak bakım, mobilya ve iç mekan tasarımı, elektrik elektronik, kuyumculuk, ayakkabı ve saraciye, plastik, metal, seramik ve cam, pazarlama ve perakende, tekstil, denizcilik, ulaştırma hizmetleri, makine, motorlu araçlar, biyomedikal cihaz, bilişim alanlarında açıldığını dile getirdi.

Tematik okullara kayıt yaptıracak öğrencilere, alanın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olup olmadıklarını belirlemek için okul yönetim kurulu tarafından özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği, genel yetenek test bataryası, mesleki beceri performans testi yöntemlerinden bir ya da birkaçının uygulandığını anlatan Gülay, yeni açılan okullara ise bir defaya mahsus olmak üzere Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi puanına göre öğrenci alındığını söyledi.

Gülay, 11 Ağustos 2017'de kayıt hakkı kazanamayanlar için 18 Ağustos'a kadar boş kontenjan oluşması durumunda nakil yoluyla öğrenci alınacağını belirtti.