Temassız TROY dönemi

TROY’un perakende şirketlerinden düzenleyici kuruluşlara, cihaz ve kart üreticilerinden yazılım şirketlerine kadar pek çok farklı kurum ve kuruluşu bir araya getiren büyük bir ekosistem kurduğunu vurgulayan BKM Kartlı Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, “Mobil temassız ödeme teknolojisine odaklandık. Devreye alınan bu teknoloji sayesinde cep telefonu aracılığıyla temassız, hızlı ve güvenli ödeme imkânı sunulacak” dedi. BKM Genel Müdürü Soner Canko, “Troy logolu kartlarla yılbaşından bu yana 12 milyon adet işlem gerçekleşti. İşlemlerin tutarı da 3 milyar TL’nin üzerinde. 2017 yılında verilen her 100 banka kartından 11’i Troy logoluydu. 2018’de 7 milyon, 2022’deyse 40 milyon karta ulaşmak istiyoruz” dedi.

TROY’un Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program’da yer aldığını hatırlatan Cenk Temiz, Troy’un yaygınlaşmasıyla birlikte yurtiçi tasarrufların artırılması yönünde önemli ilerlemeler kaydedileceğini ifade etti. 2017’nin Troy’un dünyada geçerliliğini de kazandığı yıl olduğunun altını çizen Temiz, Discover ile yapılan iş birliği sayesinde Troy logolu kartların dünyanın 185 ülkesinde, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1.9 milyon ATM’de geçerli olmaya başlandığı vurgulandı.