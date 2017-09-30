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    TEM bağlantı yolunda feci kaza

    Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
    30.09.2017 - 07:28 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Okmeydanı TEM bağlantı yolunda bir araç bariyerlere çarptı. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafında kurtarılan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Kaza, Okmeydanı-TEM bağlantı yolu Okmeydanı istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Taner Güngör yönetimindeki 34 DR 1969 plakalı otomobil, Okmeydanı mevkisine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile Güngör, otomobil içerisinde sıkıştı. Yanında bulunan diğer kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

     

     

    Etiketler: TEM , Okmeydanı , trafik kazası , Taner Güngör
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