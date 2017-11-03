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    TEM bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

    İHA
    03.11.2017 - 13:23 | Son Güncelleme:

    TEM otoyolu Silivri gişeler istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

    Kaza, öğle saatlerinde TEM otoyolu Silivri gişeler istikametinde Samsun Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu gişeler istikametinden gelen bir otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle araçlar yol kenarında bulunan bariyerlere çıktı. Otomobil sürücülerinden bir tanesi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan iki kişi ise yaralandı.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak Silivri Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: trafik kazası
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