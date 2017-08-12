Telsizdeki o hain Kuleli komutanı çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesinde yer alan detaylara göre, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametini kapatma ve köprüyü kontrol altına alma görevini üstlenen Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı 2. Tabur Komutanı eski Yarbay Turgay Ödemiş ve Binbaşı Ahmet Taştan, saat 23.24'te Avrupa'dan Asya'ya ters istikamette seyir halinde olan ve İstanbul Valiliği Özel kalem Müdürlüğü'nde görevli polisler Şafak Kurul ve Ferit Bozkurt durdurup ikiliyi derderst ederek kelepçe taktı. Koruma polislerinin beylik tabancalarına da el koyan darbeci hainler, Bozkurt'un el telsizini de aldı.

Bir süre sonra köprüye gelen İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, kent genelindeki polislere hitap ederken bir darbeci komutan araya girmiş, ancak Çalışkan kendisine talimat vermeye kalkan haine " Satılmış köpek. Sen kimin köpeğisin" diyerek çıkışmıştı.

ADLİ BİLİŞİM DAİRESİ İNCELEDİ

15 Temmuz sonrası, o sırada köprüde bulunan Binbaşı Ahmet Taştan, Yarbay Turgay Ödemiş, Binbaşı Gazi Odacı ve Yüzbaşı Sabri Gür'ün karşılaştırmaya elverişli ses örnekleri alındı.

Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi'nden alınan 10.07.2017 tarih ve 2017/62466 sayılı rapora göre, telsiz hattına girerek konuşma yapan kişinin Turgay Ödemiş olduğu anlaşıldı. İşte o gece yaşanan telsiz konuşmasının bir bölümü:

- Vatan Emniyet Haber Merkezi: Emirlerinizi dinliyorum efendim.

- Mustafa Çalışkan: Bütün arkadaşlarıma hitap ediyorum. Biraz önce Çengelköy Karakolu'na gelip, polislerimizi zorlayanları vatandaşlarımız kovaladı.Hiçbir arkadaşımız bulunduğu yeri terk etmeyecek. Gereksiz ateş etmeyecek.

- Yarbay Turgay Ödemiş araya girerek) Yalan söylüyorsun.

- Vatan Emniyet Haber Merkezi: Tüm birimlerimiz müdürümüzün emirleri doğrultusunda hareket edecek.

- Yarbay Turgay Ödemiş: Anlaşıldı yalancılar. Eğer bütün Silahlı Kuvvetler'in bünyesinde olmasaydı bu hareket, denizde hücumbotlar, havada uçaklar olmazdı. Kendinizi daha fazla kandırmayın.

- Çalışkan: Konuşan kardeşim, sen Türk insanının, Türk polisinin kanını mı akıtacaksın?

- Yarbay Turgay Ödemiş: Hayır, belki senin gibi gerizekalılar belki korkar da aklı başına gelir, onu sağlayacak.

- Çalışkan: Telsizi meşgul etme. Satılmış köpek, kimin köpeğisin...

'ÇAKMA UNSURLARA CEVAP VERMEYİN'

O gece köprüye giderek darbecilerin üstüne yürüyen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bir polisin telsizini gasp ederek kendisiyle konuşan darbeci Yarbay Ödemiş'e çıkıştıktan sonra emniyet güçlerine "TSK'nın çakma unsurlarına cevap vermeyin. Görevinizi yapın" diye seslenmişti.