Telomer tedavisine karşı çıktı, bu sözlerle uyardı...

Telomer tedavisi ile 100 yaşındayken de genç olmanın mümkün olduğu iddia ediliyor. Özellikle Sertab Erener'in DNA hücrelerini etkileyen haplı tedaviyi kullanmasıyla gündeme gelen yönteme ise birçok uzman karşı çıkıyor.

"TELOMERLERİN UZATILMASI KANSERE NEDEN OLABİLİR"

Dr. Serdar Savaş, bilimsel olarak güvenli olmayan, kansere yol açabilen kimyasal maddeleri insanlara vermenin tıp etiği ile bağdaşmadığını savundu ve ve "Tıbbın temel kuralı ’primum non necere’ yani ’önce zarar verme’ ilkesidir. Telomerleri uzatmaya çalışmak kansere de yol açabilir. Telomer tedavisinin tıbbi olarak yapılmaya çalışıldığı bir alan da kanserdir ancak burada sanılanın aksine uzatılmaya değil de kısaltılmaya çalışılır. Bu ürünlerin kozmetik amaçlı kullanılmasına yönelik Amerika’da ünlü kişilerle pazarlama kampanyaları yapılıyor" dedi.

"VÜCUTTAKİ HASAR ONARIMDAN FAZLA İSE YAŞLANMA HIZLANIR"

Yaşlanmanın çok boyutlu ve karmaşık bir olgu olduğunu da belirten Dr. Savaş, "Vücudumuzdaki serbest radikaller ve toksinlerle birlikte radyoaktif maddeler ve güneşin zararlı ışınları da DNA’mızda hasara yol açıyor. Bunlarla mücadele eden ve DNA hasarını onaran enzimler genlerimiz tarafından kodlanır. Böylece hücrelerimizde bir yandan hasar oluşturan olaylar cereyan ederken, öte yandan bunlarla savaşan ve hasarı tamir eden mekanizmalar işler. Eğer hasarımız onarımdan fazla ise yaşlanma hızlanır. Kişilerin genetik özellikleri incelenerek durumları tespit edilebilir ve kişiye özel önlemler oluşturulabilir" dedi.