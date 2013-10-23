Telli duvaklı pilav

İstenirse bulgur ya da firik pilavı da pişirilebilir. Pişen pilav demlenmesi için bir kenarda bekletilir.

Pilavın kıymalı sosunun hazırlanması için; yeşil biber uzunlamasına ikiye bölündükten sonra incecik dilimlenir. Taze soğanlar da yıkanıp ayıklandıktan sonra yeşil kısımları incecik doğranır. Ayıklanıp yıkanmış maydanoz da ince ince dilimlenip bir kenarda bekletilir.

Tereyağı ve kıyma orta boy teflon bir tencereye koyulup orta ısılı ateşte, tahta kaşıkla sürekli karıştırarak 7-8 dakika, kıyma suyunu verip çekinceye kadar kavrulur.

Üzerine yeşil soğan ve sivri biber eklenip tuz ve karabiber serpilir. Karıştırılarak 5 dakika daha pişirilip ocaktan alınır.

Kavrulan sosun yağı süzülür. Üzerine ince kıyılmış maydanoz ya da dereotu da ilave edilip karıştırılır. Kenarda demlenen pilav bir servis tabağına alınır. Üzerine kıymalı sos gezdirilir.

İstenirse soyulmuş badem içi 2 yemek kaşığı sıvıyağda 2-3 dakika kavrularak üzeri süslenebilir. Sıcak sıcak servise sunulur.

Malzeme listesi

400-500 gr az yağlı dana kıyma

25-30 gr tereyağı

1 adet yeşil sivri biber (Acı olmayan biber kullanılmasını öneririm.)

2-3 adet yeşil taze soğan

1 demet maydanoz ya da dereotu

1 çay kaşığı tuz, karabiber

Varsa yarım su bardağı soyulmuş badem içi