Televizyondan gelen sesle adres bulundu

SAVCININ dört yaşındaki kurbanın fotoğrafını yayınlayarak zanlıyı yakaladığı olayın, önce başka bir ülkenin güvenlik birimlerince fark edildiği anlaşıldı. Yabancı ülke polisi, cinsel saldırının kaydedildiği sırada televizyonun açık kaldığı ve gelen seslerde Alman televizyonu olduğunu tespit etmesi üzerine görüntüleri Alman güvenlik birimlerine iletti. Görüntüleri internete yükleyen kişinin bir daha görüntüleri izlememesi üzerine sapığa ulaşamadı. Son görüntünün kaydından üç ay sonra savcılık, küçük kızın fotoğrafını yayınlayınca sapık da yakayı ele verdi.

İKİ YAŞINDA BİR OĞLU VAR

On ay boyunca küçük kıza cinsel saldırıda bulunup kaydettiği görüntüleri internette yayınlayan sapık ile küçük kızın annesinin ortak bir çocukları olduğu da öğrenildi. İkilinin iki yaşında bir oğlu var.