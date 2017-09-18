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    Televizyonda kayıp diye aranan kız Antalya'da bulundu

    AA
    18.09.2017 - 23:18 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 23:19

    Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir televizyon programına katılan annesi tarafından "kayıp" olduğu ifade edilen 17 yaşındaki C.Ş'yi kentte buldu. C.Ş, Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

    Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 13-15 Eylül tarihlerinde ulusal bir kanalda yayınlanan bir programda, kayıp olarak arandığı belirtilen C.Ş. ile ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışma yaptığı belirtildi.

    Açıklamada, C.Ş. hakkında 21 kez kayıp şahıs, 7 kez yaralama olayı mağduru, 5 kez cinsel istismar, 1 kez alıkoyma mağduru, 3 kez de kasten yaralama olmak üzere toplam 37 olaydan emniyet müdürlüklerinde işlem yapıldığı kaydedildi.

    C.Ş'nin, Adana'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden (ASPİM) izin almadan birçok defa kaldığı kurumdan ayrıldığı belirtilen açıklamada, "Son olarak 30 Mayıs günü kurumdan izin almadan ayrılan C.Ş, Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 5 Haziran günü bulunarak, ilimiz İlk Kabul ve Müdahale Merkezine teslimi yapılmış. Daha sonra Adana ASPİM koruma ve bakım altında olduğu için kurum görevlileri eşliğinde Adana ASPİM'e sevki yapılarak teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, C.Ş'nin yine kurumdan izin almadan ayrılması üzerine annesi A.D'nin bir televizyon programına katılarak kızının kayıp olduğunu söylediği belirtildi.
    Antalya'da 15 Eylül'de hakkında "basit yaralama"dan arama kararı bulunan C.Ş'nin yakalanarak, Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından Adana ASPİM yetkililerine teslim edildiği kaydedildi.

    Etiketler: Antalya Emniyet Müdürlüğü , antalya , kayıp
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