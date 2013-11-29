Televizyonda büyük yenilik!

Tivibu’da çanak yok. Yani hava bozuldu, çanak döndü, görüntü gitti derdi yok. Üstelik durdur izle, tekrar izle ve seç izle özellikleri var. Tivibu’nuz varsa, tekrar izle özelliğiyle dizinizi ve daha pek çok programı bir hafta içinde istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Üstelik internet kotanız da etkilenmez. Ayrıca seç izle özelliğiyle Tivibu arşivindeki 100’lerce filmi de dilediğiniz zaman seyredebilirsiniz. Futbolseverler için de Fransa, İtalya ligleri ve İngiltere Federasyon Kupası sadece Tivibu’da. Üstelik hiçbir taahütte bulunmadan ayda sadece 12.90’a!
Tivibu. Televizyonda olay artık bu.
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