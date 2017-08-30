Televizyon kanalı o fotoğraf için özür diledi

Fox News sunucusu Jesse Watters, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da dolaşan ve Harvey kasırgasında sular altında kalmış otoyolda yüzen köpek balığı fotoğrafını gerçek zannetti.

Watters kasırga sonrası sosyal medyada karşısına çıkan, içinde timsahların ve köpek balıklarının yer aldığı çeşitli fotoğraflardan bahsetti ve bunların kendisine 'İncil'den fırlamış gibi' göründüğünü söyledi: "Televizyona bakarken inanılmaz şeyler gördüm, evlerin arka kapısında duran timsahlar, otoyolda yüzen bir köpek balığı (…) Orada, Houston'da gerçekten çok acayip, incilvari şeyler oluyor, Kuzeydoğulu bir adam olarak bunların başıma geldiğini hayal edemiyorum, ama sanırım Teksaslılar anlamıştır."

Watters'ın sözünü ettiği köpek balığı fotoğrafı Harvey kasırgasının ardından binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı:

Ancak çok geçmeden fotoğrafın gerçek olmadığı anlaşılmış, bir kullanıcı da fotoğrafın 'ne zaman ve nerede bir sel felaketi yaşansa' yeniden ortaya çıktığını söylemişti.

Hatasını fark eden Watters dün Twitter hesabından paylaştığı bir özür yasısıyla, sahte fotoğrafların yayılmasına neden olduğu izleyicilerden özür diledi: "Dün Teksas'ta sel sularında yüzen bir köpek balığıyla ilgili yorum yaptım. Eğer herhangi bir endişeye ya da paniğe neden olduysam içtenlikle özür dilerim. Oradaki insanlar tahayyül edilemeyecek zorluklarla karşı karşıya. Kalbim onlarla."