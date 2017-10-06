Teleperformance Türkiye Balıkesir'de çağrı merkezi açtı

Teleperformance Türkiye’nin Balıkesir’deki yeni çağrı merkezinin açılışı, Türk Hava Yolları yönetiminin katılımı ve Teleperformance Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Julien, Teleperformance CEMEA Başkanı Yannis Tourcomanis ve Teleperformance Türkiye CEO’su Engin Utkan’ın ev sahipliğinde 6 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşti.



Açılış töreninde konuşma yapan Teleperformance CEMEA Başkanı Yannis Tourcomanis; “74 ülkede faaliyet gösteren dünya lideri bir dış kaynak CRM ve çağrı merkezi şirketi olarak Türkiye’yi stratejik bir pazar olarak görüyoruz. Potansiyeline inandığımız pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de hem sektörün gelişimi hem de müşterilerimize en iyiyi sunmak üzere önemli yatırımlar yapıyoruz. Balıkesir çağrı merkezimiz de bu vizyonumuzun bir göstergesi. Bir yandan İstanbul’daki merkezimizi Avrupa’nın sayılı çok dilli yetkinlik merkezlerimizden biri olarak konumlarken bir yandan da potansiyeli yüksek şehirlere yatırım yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.



Şirketin Türkiye CEO’su Engin Utkan ise “Balıkesir, dinamik genç nüfusu ve yüksek kalitede eğitim seviyesiyle çağrı merkezi sektörü için önemli bir çalışan potansiyeline sahip. Aynı zamanda, İstanbul’a yakın mesafede, kara-hava-deniz yollarından oldukça çeşitli ulaşım alternatiflerine sahip lojistik avantajı olan bir şehir. Bu yerel potansiyeli tüm paydaşlarımızın yararına sunmak ve katma değer yaratmak üzere 5,5 milyon TL yatırımla Balıkesir’de yeni çağrı merkezimizi kurduk. Bu doğrultuda deneyimimizi Balıkesir’e aktaracağız. Türk Hava Yolları’na 5 merkezden 12 dilde hizmet vererek uluslararası müşteri deneyimini ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.



Türkiye’de toplam 2.500 çalışanı ile hizmet veren Balıkesir’deki yeni tesiste bini aşkın çalışana ulaşmayı hedefleniyor.