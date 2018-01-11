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Telekom'un tüm kredisi izlemede

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 22:48 | Son Güncelleme:

AKBANK’ın bir yıldan uzun süredir geri ödenmeyen OTAŞ kredisini yakın izlemeye aldığını açıklamasının ardından Garanti Bankası ve İş Bankası da krediyi yakın izlemeye aldı.

Garanti Bankası’ndan Reuters’a yapılan açıklamada, “OTAŞ kredisi 2017 sonu itibarıyla yakın izlemeye alındı” denildi. İki kaynağın verdiği bilgiye göre İş Bankası da geçen yıl sonu itibarıyla söz konusu krediyi yakın izlemeye aldı. Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ), yüzde 55 Türk Telekom hissesini teminat vererek 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar krediyi geri ödeyemiyor. OTAŞ’a 2013’te 4.75 milyar dolar krediyi veren 30’a yakın banka arasında en büyük payı Akbank,Garanti Bankası ve İş Bankası alıyor.

Garanti Bankası’nın üçüncü çeyrek bilançosuna göre 951.4 milyon dolar ve 7.8 milyon Euro krediyi daha önce “Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar” sınıfında takip ediyordu. İş Bankası da 3. çeyrek bilançosuna göre kredide 1.9 milyar lira karşılığı “Standart Nitelikli Krediler” sınıfında takip ediyordu.

Etiketler: Kredi , gazetehaberleri
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