Telekomda gelirlerin yüzde 30'u devlete gidiyor

TELKODER'in açıkladığı "2016 Yılı Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu"na göre sabit ve mobil hizmetler üzerindeki KDV, ÖİV, Hazine payı, kurum masraflarına katkı payı, evrensel hizmet fonu ve cezalar kapsamında 6.36 milyar dolar sektör tarafından doğrudan devlete ödeniyor.

Türkiye'de telekomünikasyon sektörü büyüklüğü ise 15.06 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Telekomünikasyon sektörünün dolar bazında büyümediğini belirten TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, "Aslında 21.4 milyar dolar olması gereken telekomünikasyon sektörü gelirlerinin, devlete doğrudan ödenen kalemler neticesinde 15.06 milyar dolara düşmesi, gelirlerin yaklaşık yüzde 30'unun sektörden devlete aktarılması anlamına geliyor" dedi ve ekledi:

"Hem rekabetin tam olarak sağlanamaması, hem de bu ağır şartlar nedeniyle alternatif işletmecilerle birlikte Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi büyük işletmeciler de yatırım ve kârlılık açısından önemli zorluklar yaşıyor. Sektörün 2016 yılında zarar etmeye başladığının vurgulandığı raporda, sektördeki toplam kârlılığının 2016 yılında eksiye düşmesinin ciddiye alınması gereken bir durum olduğu ve mevcut politikaların sorgulanması ve rekabet odaklı bakış açısının güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Rapora göre, alternatif işletmecilerin gelirleri 3.68 milyar TL civarında bulunurken; 2002 yılında başlayan serbestleşme hareketinden 2016 sonuna gelindiğinde alternatif işletmecilerin toplam sektör gelirleri içerisindeki payı yüzde 12'lerde kaldı. Alternatif işletmecilerin önünün açılarak rekabetin artırılmaması halinde telekomünikasyon sektörünün büyümesinin mümkün olmadığı belirtilen raporda, sektörün büyümesi ve kârlılıkların yeniden artabilmesi için "etkin rekabetin" stratejik amaç haline getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, yasadışı faaliyetler ve siber tehditlere karşı alınan tedbir ve yükümlülüklerin yanı sıra adil kullanım noktasının işletmecilere getirdiği maliyet yüküne dikkat çekildi. Rapora göre sabit telefon abone sayısındaki düşüş eğilimi 2016 yılında da devam ederken; genişbant internet abone sayısı da büyüme kaydetmiyor. Buna karşın 4.5G ve mobil internet yükselişini sürdürüyor.

4.5G ile trafiğin ciddi ölçüde artmasının yeni yatırımları daha da ivedi hale getirdiği belirtilen raporda, 5G'ye geçiş ile ortaya çıkacak büyük kapasitenin taşınabilmesi için yaygın fiber şebekelerin gerekliliğine işaret edilerek, mevcut fiber altyapı uzunluğunun en az 6 katına çıkarılması gerektiği ifade edildi.