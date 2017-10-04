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Telekom devi bankacılığa giriyor

Hürriyet Haber
04.10.2017 - 10:19 | Son Güncelleme:

Fransa'nın en büyük telekom operatörü Orange, bankacılık yapacak.

Orange, 2 Kasım'da online bankacılık hizmetine başlayacağını açıkladı.

Yeni bankacılık hizmetlerini büyümenin ana unsurlarından biri olarak gören telekomünikasyoncunun, Orange Bank'ı ilk önce 6 Temmuz'da hizmete koymayı planladığı ancak test aşamasının uzaması nedeniyle ertelediği belirtildi.

Artan akıllı telefon sahipliğ bankacılıkta şube kullanımını azaltırken telekomünikasyon şirketleri de bireysel finansala hizmetler pazarına daha fazla odaklanıyor. Orange'ın hamlesi bunun en somut örneklerinden biri oldu.

Fransa'da online bankacılık yapan ING Direct ve SocGen'in Boursorama'sının her biri yaklaşık 1 milyon kullanıcıya sahip. Orange Bank'ın hedefi ise 10 yılda 2 milyon müşteri.

Etiketler: Orange , ING Direct , Orange Bank
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