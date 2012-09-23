Telekız devri kapandı artık ‘dijikız’lar var

Dijital dünyanın arka sokaklarında dolaşanları, buradan yeni bir ekonomi yaratanları araştırırken karşıma çıktı Gizem B.

Onu beklerken kafamda sadece filmlerden veya sokaklardan aşina olduğum bir telekız imajı var. Ama bundan tamamen farklı, son derece sade giyimli, abartısız makyajlı, hiç dikkat çekmeyen bir genç kız masama yaklaştı ve “Merhaba” deyip elimi sıktı. O an anladım Gizem'in çok farklı olduğunu.

Kendine ait web sitesi var, sosyal medyayı etkin kullanıyor. Türkçeyi de... Blogunda müşteri bulmak için değil, sadece kendisini ifade etmek için yazıyor. Her gün yüzlerce müşteri teklifinin gittiği e-posta adresine yolladığım röportaj teklifine onu ikna etmem kolay olmadı elbette.

Konuşurken şunu fark ediyorum: Sanki karşımda iki ayrı insan var. Biri interneti kendisine mekân seçmiş escort kız Gizem. Diğeriyse kültürlü, güzel üniversiteli genç kız. Sorularıma da iki insan olarak büyük bir rahatlık ve ustalıkla cevaplar veriyor.

EKŞİ SÖZLÜK YAZARI

25 yaşında, İzmirli, iyi eğitimli, varlıklı bir ailenin kızı. Ekşi Sözlük yazarı. Boris Vian okuyor, iyi derecede İngilizce biliyor. İnternette de iki farklı profille yaşıyor: Kendisi ve yaratıp oynadığı karakteri. Formspring’de hayranlarının sorularını yanıtlıyor, fotoğraflarını kendi çekiyor. En sevdiği yazarı söylemiyor çünkü bunu söylerse internette gerçek haliyle dolaştığı kimliğinin açığa çıkmasından endişe ediyor. Boris Vian, Borges, Bukowski ve Sâdık Hidâyet okuyor. Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmıyor. Ailesi onun bir kız arkadaşıyla aynı evde yaşadığını sanıyor. Fakat o kendi evinde yaşıyor.

- Yaptığınız işi nasıl tarif edersiniz?

- İşim tam anlamıyla eskortluk. Fakat bu iş sadece seksle ilgili değil. İnsanlara görmek istedikleri şeyi gösteriyorum.

- Nasıl başladı bu hikâye?

- Aslında tesadüfle mecburiyet arası bir sebepten... 2009 başında, üniversite için İzmir’den İstanbul’a gelmiştim. Sınıf arkadaşlarımdan biri kredi kartımla benden habersiz yüksek miktarda harcama yaptı. Kart annemindi. Ne yapıp edip o borcu kapatmalıydım. Meşhur ilan sitelerinden birine kendi bilgilerimle bir ilan verdim. Gelen çok sayıda mesajdan birine güvendim. Tanınmış bir ajansta çalışan bir reklamcı olduğunu yazmıştı.

- İlk buluşmada neler hissettiniz?

- Deli gibi korktum! Düşünsenize karşına hiç tanımadığın biri çıkacak. Buluşunca büyük bir otele gittik. Ellerim titriyordu heyecan ve korkudan. Hiçbir sorun çıkmadı, hatta adam anlaştığımızdan fazla para verdi. Kart borcu için gerekli parayı bir haftada çıkardım. Ama o dönem çok depresif geçti. Başıma kesin bir şey gelecek diye korkuyordum. Fakat bir süre sonra bu yakalanma korkusundan tamamen sıyrıldım.

BENİMLE GÖRÜŞTÜĞÜ BİLİNSE HABER OLACAK MÜŞTERİLER VAR

- Bu işten kimseye bahsettiniz mi?

- Hayır, kimseye anlatmadım. Üç yıllık bir sevgilim vardı. İzmir’in önde gelen ailelerinden birinin oğluydu. Evlenmek istiyordu ve ondan ayrılmama hiç anlam veremedi.

- Mecburiyetten başladınız ama sonra da devam ettiniz...

- Çünkü kendime en fazla zaman ayıracağım iş bu. Mesela bu yaz iki buçuk ay tatil yaptım. Buna benzer bir iş söyler misin? Bu sayede başladığım kitabı bitirebiliyorum, sevdiğim şeylere dilediğim kadar vakit ayırabiliyorum.

- Sadece internetten iletişim kurduğunuz kişilere nasıl güvenebiliyorsunuz?

- Çok seçiciyim: Günde birden fazla görüşme yapmıyorum. Başka şehirlere hatta yurtdışına da gidiyorum. Aslında o ilk karşılaşma büyük bir heyecan. Bu yüzden öncesinde asla fotoğraf istemiyorum. İlk görüşmede zevk almadıysam asla bir daha o kişiyle görüşmüyorum. Bence seks çok eğlenceli. Ama zevk almadıktan sonra yapmak bir işkence.

- 28 yaş sınırınız var bir de...

- İşim gereği, onla samimi olmasam dahi yakın davranıp iyi hissetmesini sağlıyorum. Fakat bunu yanlış anlayıp yarattığım o karaktere âşık olanlar, beni rahatsız edenler çıktı. Bu yüzden belli bir olgunluktaki erkeklerle görüşüyorum.

- Tanınmış müşterileriniz var mı?

- Benimle görüştüğü bilinse gazetelere boy boy haber olacak insanlar var. Siyasiler, işadamları, sporcular... Mesela 70 yaşından büyük işadamı bir müşterim var. En son Avrupa’ya tatile gittik ve 10 gün kaldık. Akşam 22.00’de uyuyoruz. Aramızda hiçbir şey geçmiyor ama hep birlikteyiz.

- Bu işi bırakmak için bir süreniz var mı?

- Dört yıl daha… Bir ev aldım ve kredi borcunu ödüyorum. İleride bir kafe açıp kahve ve kurabiye satmak istiyorum.

- Gelecekte normal bir hayat kurmak zor olmayacak mı?

- Düzenli bir ilişki istemiyorum ki! İnsanlardan istediklerimi alıyorum zaten. Onların dertlerini, kahırlarını çekmek çok yorucu ve bunun için sürekli mücadele etmek istemiyorum.

VİCDAN AZABINDAN AĞLADI, 5 DAKİKA SONRA GRUP İSTEDİ

Bir müşteriyle beş yıldızlı bir otelde randevulaştık. Verdiği odaya gittim. Kapıyı karnına kadar sakallı, şeyh görünümlü bir adam açtı. Yaşadığım şoku görünce “Bir sorun mu var?” diye sordu. O ilk şoktan sonra adamı tanımaya karar verdim. Daha önce başka eskort kızlarla da görüşmüş. Hatta bir kere iki kızla aynı anda birlikte olmuş. Vicdan azabından ağladı ama beş dakika sonra “Kız arkadaşın var mı, grup yapalım?” diye sordu.

BLOG’UMA GÜNDE 1500 ZİYARETÇİ GELİYOR

- İnterneti ve sosyal medyayı neden bu denli yoğun kullanıyorsunuz?

- Blog’umda ve sosyal medyada kendimi ifade ederek çok sayıda kişiye ulaşma imkânı bulabiliyorum. Blog’umun günde 1500’den fazla ziyaretçisi var. Orada sadece yazılarım var. Ama iş amaçlı kullanmıyorum sosyal medyayı.

EŞİ İÇİN TIRAŞ OLMAYAN ERKEKLER BENİM İÇİN SÜSLENİYOR

Sanılanın aksine, tanıdığım erkeklerin çoğu günlük hayatta ilişki kurma, örneğin bir bara gidip orada bir kadınla tanışarak birlikte olma konusunda gayet rahat. Önemli bir kısmı ya evli ya da sevgili sahibi. Sanırım bundan farklı bir heyecan duyuyorlar. Hatta sevgilisi için tıraş olmayan, hazırlanmayan erkekler bana gelirken tıraş oluyor, parfüm sürüyor, özenle giyiniyor.