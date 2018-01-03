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Telegram'a çoklu hesap desteği geldi!

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 13:06 | Son Güncelleme:

Popüler haberleşme servisi olan Telegram'a gelen yeni güncelleme sayesinde kullanıcılara, çoklu hesap desteği ve hızlı yanıt özelliği sunuldu. Ayrıca güncelleme, iOS kullanıcılarına da çoklu tema özelliği sunuyor.

Popüler haberleşme servisi Telegram'a gelen güncelleme, kullanıcılara çok fazla yenilik sunuyor. Güncelleme en çok, çoklu hesap desteğiyle dikkat çekiyor. iOS kullanıcılarına ise dört yeni tema sunuluyor. Ayrıca iOS kullanıcıları, bu temaları kendilerince kişiselleştirebiliyor. 

Sunulan paketin Android kullanıcılarına sunduğu en büyük özellik ise bahsedildiği gibi çoklu hesap desteği. Çoklu hesap desteği sayesinde Android kullanıcıları, üç farklı telefon numarası ekleyip, üç farklı hesaba sahip olabiliyor. Uygulama menüsü içerisinden hesap değişikliğine gidebilen kullanıcılara ek olarak bir hesaba giriş yapmış olmalarına rağmen diğer hesaplara gelen bildirim ve mesajlarından haberleri olmaları sağlanıyor. 

Telegram'ın hem iOS hem de Android kullanıcılarının kullanabilecek olduğu yeni özellik hızlı yanıt desteği ise sohbet ekranına gelen mesajların sola doğru sürüklenmesiyle aktif hale geliyor. 

 

 

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