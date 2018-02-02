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Telegram yayından kaldırılmıştı! Geri döndü

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 06:49 | Son Güncelleme:

Whatsapp ve Messenger gibi popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram'ın dün sessiz sedasız App Store üzerinden yayından kaldırılması şaşkınlık yaratmış, kullanıcılar bu gelişmeye anlam verememişti. Ancak kısa bir süre sonra Telegram bu sabah tekrar mağazadaki yerini aldı. Peki Telegram App Store'dan neden kısa süreliğine kaldırıldı?

Telegram'ın dün Apple'ın uygulama mağazası App Store'dan çıkarılması kullanıcılar arasında şaşkınlığa yol açtı.  Kaldırma işleminin Telegram’ın yeniden tasarlanmış bir uygulaması olan Telegram X’i Android için yayınlamasından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Telegram CEO'su Pavel Durov, Telegram’ın kullanıcılar için uygunsuz içerik sunduğu gerekçesi ile Apple tarafından uyarıldıklarını, bu nedenle her iki uygulamanın da App Store’dan kaldırıldığını söyledi. Durov, gerekli düzeltmelerin gerçekleşmesinin ardından Telegram’ın App Store’a yeniden dönmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

Dün yapılan bu açıklamanın ardından bu sabah saatlerinde Telegram'ın tekrar mağazada indirilebilir durumda olduğu görüldü. 

Etiketler: app store , telegram , telegram nedir
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