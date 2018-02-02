Telegram yayından kaldırılmıştı! Geri döndü

Telegram'ın dün Apple'ın uygulama mağazası App Store'dan çıkarılması kullanıcılar arasında şaşkınlığa yol açtı. Kaldırma işleminin Telegram’ın yeniden tasarlanmış bir uygulaması olan Telegram X’i Android için yayınlamasından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Telegram CEO'su Pavel Durov, Telegram’ın kullanıcılar için uygunsuz içerik sunduğu gerekçesi ile Apple tarafından uyarıldıklarını, bu nedenle her iki uygulamanın da App Store’dan kaldırıldığını söyledi. Durov, gerekli düzeltmelerin gerçekleşmesinin ardından Telegram’ın App Store’a yeniden dönmesini beklediğini de sözlerine ekledi.



Dün yapılan bu açıklamanın ardından bu sabah saatlerinde Telegram'ın tekrar mağazada indirilebilir durumda olduğu görüldü.



