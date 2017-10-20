Telegram mesajları paylaşmadı, Ruslardan cezayı yedi!

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram ile Rusya hükümeti arasında bir süredir var olan gerginlik, tırmanmaya devam ediyor. Rusya hükümeti, Telegram'dan istediği kişisel verilerin şirket tarafından reddedilmesi gerekçesiyle, 800 bin Ruble, yani yaklaşık 14 bin dolar ceza kesti.

Telegram CEO'su Pavel Durov, daha önce kullanıcılarının mahremiyetine saygı duydukları gerekçesi ile tek bir baytlık özel verinin dahi hükümetle paylaşılmayacağı güvencesini kullanıcılarına vermiş, ancak bunun ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi ile ters düşmüştü. Rusya hükümeti ise, ünlü mesaj servisinin, teröristlerin büyük çapta eylemler gerçekleştirmek üzere bir iletişim kanalı olarak kullanılabileceği gerekçesiyle, verilerin paylaşılması gerektiğini iddia ediyor.

Telegram CEO'su Pavel Durov, ünlü sosyal ağ VK üzerinden paylaştığı yazıyla, söz konusu hareketin anayasaya aykırı olduğunu ve vatandaşların gizliliğini ihlal ettiğini paylaşarak, Rusya Federasyonu Anayasasının 23'üncü maddesi gereği, yazışmaların, telefon konuşmalarının, posta, telgraf ve diğer iletişim kanallarının gizliliğine dikkat çekiyor.

Bakalım Telegram ile Rusya hükümeti arasında yaşanan bu gelişmeler nasıl sonuçlanacak.



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