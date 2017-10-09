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    Hürriyet >Teknoloji>Telefonuyla tüm güm oyun oynadı, gözlerini kaybetti!

    Telefonuyla tüm güm oyun oynadı, gözlerini kaybetti!

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 13:03 | Son Güncelleme:

    Oyun oynayayım derken gözlerinden olan Çinli genç dünyayı şaşkına çevirdi.

    Akıllı telefonunda Honour of Kings isimli popüler online oyunu bir gün boyunca oynayan genç kadın, uzun saatler sonunda sağ gözündeki görüşünü kaybetmeye başladı.
    Finans sektöründe çalışan Xiaojing, farklı hastanelere teşhis için götürülürken, talihsiz kadının rahatsızlığı "Retinal Arter Tıkanıklığı" olarak tanımlandı. Daha çok yaşlı insanlarda görülen bu hastalık, tedavi edilmezse ilerleyen zamanlarda kalıcı körlüğe de neden olabiliyor.

    Genç kadının bu yaşadıkları Çin'de sosyal medyada günün konusu olurken, Weibo kullanıcıları Wu Xiaojing'in hastanede bile akıllı telefonu bırakmadığına dikkat çekti.

    Diğer kullanıcılar da bu yaşananlara rağmen hala akıllı telefonlarından oyunu silmediklerine dikkat çekti.

    ntv'nin haberine göre Çin'de yayın yapan The Global Times'a röportaj veren Wu Xiaojing, çalışmadığı günlerde sabah 6'da kalktığını, kahvaltının ardından öğlen 4'e kadar aralıksız oyun oynadığını söyledi.

    Etiketler: çin , telefon , oyun
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