Telefonunuzun içinde hangi sensörler var?

Yarım düzine veya daha fazla cihazı bir araya getiren akıllı telefonunuz, ciddi bir mühendislik başarısı. Telefonunuzun yeteneklerinin önemli bir kısmı, sensörleri sayesinde açığa çıkıyor. Peki bu sensörler hangileri ve tam olarak ne yapıyorlar? Telefonunuz adımlarınızı nasıl ölçüyor, GPS veri kotanızı kullanıyor mu? İşte bilmek istedikleriniz.

İvmeölçer (Accelerometer)

Eksen merkezli hareketi algılamaya yarayan ivmeölçer, fitness takipçilerinde ve telefonlarda yer alıyor. Telefonunuz bu sensör sayesinde adımlarınızı ölçebiliyor. Bu sensör, telefonu hangi şekilde tuttuğunuzu da söyleyebiliyor.

İsminden anlayacağınız üzere ivmeölçer, ivmeyi ölçebiliyor. Sensörün kendisi, birkaç farklı sensörden oluşuyor. Bunlar arasında ivmelenmeden gerginleşen mikroskobik kristal yapılar dahil. İvmeölçer, bu kristallerden gelen voltajı yorumlayarak telefonu ne kadar hızlı hareket ettirdiğinizi hesaplıyor.

İvmenin hız olmadığını ve ivmeölçerin ne kadar hızlı gittiğinizi hesaplamakta genellikle kullanılmadığını söyleyelim.

Jiroskop (Gyroscope)

Jiroskop, ivmeölçere telefonun hangi yöne yatırıldığını bulmasına yardımcı olur. Bu bilgi sayesinde 360 derecelik fotoğraflarınız etkileyici görünüyor. Yarış oyunlarında ekranı yatırdığınızda, bu hareketinizi ivmeölçerden ziyade jiroskop algılar. Çünkü telefonu boşlukta hareket ettirmekten ziyade bulunduğu yerde hareket ettirirsiniz.

Jiroskoplar, uçaklardaki yükseklik ölçerlerde de yüksekliği ve konumu belirlemekte kullanılır. Telefonlardaki jiroskoplar, eski telefonlardaki gibi mekanik parçalardan, çarklardan ve çemberlerden oluşmaz. Bunun yerine telefona sığacak kadar küçük olan MEMS (mikro-elektro-mekanik sistemler) jiroskopları kullanılır. Bu jiroskoplar ilk olarak 2010'da iPhone 4 ile telefonlarda yankı uyandırdı.

Manyotemetre

Bu sensör, manyetik alanları ölçerek hangi yönün kuzey olduğunu söyleyebiliyor. Apple Maps, Google Maps gibi uygulamalarda pusula modunu kullanırken hangi yöne baktığınızı bu sensör sayesinde anlıyorsunuz.

GPS

GPS (Global Positioning System), uydulardan gelen sinyallere bakarak konumunuzu belirliyor. Bu sistem telefonunuzun veri bağlantısını kullanmıyor, bu yüzden konumunuzu bağlantı yokken, harita tam yüklenmeden de görebiliyorsunuz. GPS, konumunuzu birden fazla uydunun konumuna bakıp, açıların kesişimlerine göre hesaplıyor. Bu yüzden içerideyseniz veya etrafınız tamamen kapalıysa, konumu belirlemeniz mümkün olmayabilir.

GPS'in yanında baz istasyonlarının ve Wi-Fi noktalarının da konum belirlemede kullanıldığını söyleyelim. Ancak ciddi bir navigasyon deneyimi için GPS sinyali şart.