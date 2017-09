Telefonunuzu hacker'lara kaptırmayın! Hemen bunları yapın

Belki telefonunuzla eskisi kadar konuşmuyorsunuz bile. E-postalarınıza bakıyorsunuz, SMS atıyorsunuz, anlık mesajlaşıyorsunuz, yol yoğunluğuna bakıyorsunuz, bilmediğiniz yollar için rota çizdiriyorsunuz ya da sosyal medyada dolaşıyorsunuz.

Ne var bunda?



Halka açık bir ağ kullanmıyorsanız bir sorun yok. Kullanıyorsanız, ağ trafiğini gizlice izleyen pek çok siber saldırganın tehdidi altında olabilirsiniz. Maalesef başka rahatsız edici bilgiler de var. Örneğin Facebook sizi pek çok yerde takip ediyor. Ya da fitness uygulamaları vücudunuzu şekle sokmanıza yardımcı olurken nerede olduğunuzu da biliyor.

Bu konuda yapabileceğimiz bir şeyler var mı?



Evet var ama biraz gayret gerektiriyor. “Telefonunuz üzerindeki kontrolü kaybetmeyin” uyarısında bulunan ESET uzmanları, şunları öneriyor:



1) Wi-Fi ağlarını kontrol edin



Halka açık Wi-Fi ağlarını minimum risk ile kullanmanın yöntemleri var. Örneğin Wi-Fi adının gerçek olduğunu çalışanlardan birine sorarak kontrol edin. Akıllı telefonunuzun paylaşım özelliklerinin kapalı olduğundan emin olun ve bu tür açık ağlarda bankacılık uygulamaları kullanmayın.



2) Uygulamalarınızı kontrol edin



Uygulamaları kullanmadığınızda Wi-Fi ve bluetooth özelliklerini devre dışı bırakın. Sürekli “açık” yaşadığımız bu dünyada söylemesi yapmaktan kolay fakat gizliliğinize önem veriyorsanız yapmak zorunda olduğunuz bir fedakârlık. Ayarlarınızdan konum hizmetlerini de kapatabilirsiniz en azından nerede olduğunuz bilinmez. Son olarak her bir uygulama için ayrı ayrı gizlilik ayarlarını kontrol edin. Zaman kaybedeceksiniz ama değer.



3) Online bilgilerinize sahip çıkın



Her bir site için ayrı ayrı, uzun ve karmaşık güçlü parolalar oluşturun. İki faktörlü doğrulamayı kullanın. Özetle; çevrimiçi bilgilerinize sahip çıkın.

Sadece resmi kaynaklardan uygulama yükleyin ve verilerinize erişim izni istediklerinde düşünün. Her zaman ama her zaman yazılımlarınızı güncelleyin.



4) Mobil güvenlik yazılımı kullanın



Siber suçlular için daha kıymetli olmaya başladı, çünkü telefondaki değerli veriler giderek artıyor. O nedenle bilgisayarınızı bir anitivirüs ya da internet güvenliği yazılımıyla nasıl koruyorsanız, akıllı telefonunuzu da güncel ve proaktif bir mobil güvenlik yazılımıyla öyle koruyun.



5) Cihazınızı satarsanız, izlerinizi silin



Telefonunuzu satmayı düşünüyorsanız, önce tüm verilerinizin gerçekten silinmesini sağlayın. Taşınırken banka kartı ve ev anahtarlarınızı yabancı birine vermezsiniz herhalde. Dijital yaşamda da aynı kural geçerli.