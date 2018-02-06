Telefonunuz ne kadar su geçirmez? İşte öğrenmenin yolu

Üreticilerin telefonlarını, akıllı saatlerini ve diğer birçok cihazını su geçirmezlik iddiasıyla sattığını biliyoruz. Peki Apple, Samsung gibi firmaların su geçirmezlik için kullandığı puanlamalar ne anlama geliyor?

iPhone X, iPhone 8, Galaxy S8, Sony Xperia XZ1 ve Apple Watch 3 gibi cihazlar ve fazlası, suya dayanıklılık iddiasıyla geliyor ancak bu cihazların hepsi, aynı IP puanına sahip değil. iPhone X ve iPhone 8'de IP67 gibi bir tanımlamaya rastlarken Galaxy S8, Note 8 ve Xperia XZ Premium'un IP68 ile geldiğini görüyoruz.

Peki IP ne demek?



"IP" harfleri, "ingress protection / giriş koruması" anlamına geliyor ve toz ve suyun cihazın içerisine ne kadar kolay girebileceğini açıklıyor. Terimin IP kısmı değişmiyor; bu yüzden IP'den sonra gelen sayıya bakmanız gerekiyor. İlk rakam, toz, kum gibi katı maddelerin cihaza ne kadar kolay işleyebileceğini açıklıyor.

Burada ilk rakam olarak genellikle 5 veya 6'yı göreceksiniz. 5, "toz girişinin tam anlamıyla engellenmediği, ancak ekipmanın tatmin edici biçimde çalışmasını engelleyecek kadar çok girmeyeceği; kısa devreye karşı tam koruma sağladığı" anlamına geliyor.

Bazen görebileceğiniz IPX8 puanı, firmanın toz korumasıyla ilgili rakamı açıklamak istemediği, bunun yerine "X" yazdığı anlamını taşıyor.

İkinci rakam ne anlama geliyor?



IP puanındaki ikinci rakam, cihazın su geçirmezlik seviyesini gösteriyor ve burada durum, ilk rakama göre biraz da karışık.

Burada rakamlar beşten başlıyor ve beş, "herhangi bir yönden ağızlıkla (6.3mm) püskürtülen suya karşı dayanıklılık" anlamını taşıyor. Bu sayı altı ise ortaya, "herhangi bir yönden ağızlıkla (12.5mm) güçlü biçimde püskürtülen suya karşı dayanıklılık" anlamı çıkıyor.

Gerçekten su geçirmeyen cihazlar için bu rakamın yedi veya üzeri olması gerekiyor ancak bunlar arasında da farklar var. Yedi, 1 metreye kadar suya batırılan cihazın su geçirmemesi anlamını taşıyor. Sekiz ise bir metreden ötesine dayanıklılık demek, ancak hiçbir cihazın tamamen su geçirmez olmadığını unutmamak gerekiyor.

En üst düzey olan dokuz, cihazın sürekli olarak su altında kalabileceğini gösteriyor. Buradaki koşulların üretici tarafından belirtilmesi gerekiyor. Dokuz, çoğu zaman ürünün hava geçirmediğini belirtiyor. Bazı durumlarda ise su cihaza işlese dahi, zararlı bir etkide bulunmayacağı anlamına gelebiliyor.

Hangi telefonlar IP puanıyla geliyor?



Gördüğünüz üzere hiçbir telefon, yüzde 100 su geçirmez değil. Derinlere dalmanız veya çok uzun süre suda bırakmanız halinde cihazınıza su girmesi mümkün.

En dayanıklı telefonu arıyorsanız, seçenekleriniz arasında AGM X2, Doogee S60 ve Ulefone Armor 2 var. Normal bir telefon arıyorsanız, her üreticinin web sayfasındaki su geçirmezlik tavsiyelerine göz atabilirsiniz. Yüksek bir IP puanı, genellikle telefonunuzu havuz kenarında veya banyoda kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

IP67 cihazlar arasında iPhone X, Huawei Mate 10 Pro, Google Pixel 2, Pixel XL 2, HTC U11, Phone 8 ve iPhone 7 var. IP68 sertifikalı telefonlar arasında ise Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, LG V30, LG G6, Sony Xperia XZ1, Sony Xperia XZ Premium ve Samsung Galaxy S7 serisi var.



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