Telefonunuz internete neden yavaş bağlanıyor?

Akıllı telefon lar, birçoğumuzun internete bağlandığı ana cihaz haline geldi. Bu durum, yakın bir gelecekte değişecek gibi görünmüyor. Ancak bazen telefonunuzla internete bağlanırken sorunlar yaşayabiliyor, yavaşlamalarla karşılaşabiliyorsunuz.

Bağlantı sorunu yaşadığınızda ne yapacağınızı şaşırıyorsanız, canınızı sıkmayın. Aşağıda telefonunuzda interneti yavaşlatabilecek ana nedenleri ve çarelerini inceledik.

1. Router'ınızın konumu iyi değil



İnternet hızının düşmesinin en sık rastlanan nedenlerinden bir tanesi, router'ınızın konumunun yanlış olması. Wi-Fi sinyalinin 70 metrelik bir menzili olsa da, router'dan uzaklaştıkça ve araya giren duvar gibi fiziksel nesneler arttıkça hız düşer. Bu yüzden router'ınız, evinizin en uzak köşesindeyse ve sizinle arasında engeller varsa, hızınız düşebilir.

Sorunu router'ı evinizin merkezi bir bölgesine yerleştirerek çözebilirsiniz.

2. Kabalalık Wi-Fi ağı



Router'lar, sinyallerini belirli bir kanal üzerinden yayınlarlar. Komşularınızın tüm router'ları aynı kanalda çalışıyorsa sinyallerin kalabalıklaşması, herkesin performansını düşürebilir. Bu soruna özellikle küçük bir alanda çok sayıda router'ın sıkıştığı apartman bloklarında rastlanabilir.

Bu sorunu çözmek için yakındaki Wi-Fi ağlarını tarayıp, hangi kanalı kullandıklarını gösteren bir yazılıma ihtiyacınız var. Bunu Android'li telefonunuzda Wi-Fi Analyzer uygulamasıyla yapabilirsiniz. iPhone'unuz varsa, bu iş için bir laptop kullanmanız gerekiyor.

3. Wi-Fi kirliliği



Wi-Fi, evinizdeki diğer eşyalardan çıkan sinyallerden de etkilenebilir. Mikrodalga fırınlar, kablosuz kapı zilleri ve kablosuz telefonlar, 2,4GHz bandında çalışan router'ınızı etkileyebilir.

Modern router'lar, hem 2,4GHz hem de 5GHz bantlarında çalışabiliyor. 5GHz bandı Wi-Fi kirliliğinden çok daha az etkilendiği için, bu ayarı etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.

2,4GHz'te kalacaksanız, router'ın yakınlarında Wi-Fi sinyalini etkileyebilecek bu tür cihazların bulunmamasına dikkat edin.

4. Ağınız yavaş



Film izlemek, oyun indirmek, işletim sistemi güncellemelerini yüklemek, genel internet hızında yavaşlamaya yol açacaktır. Bunların bazıları, haberiniz olmadan, arka planda gerçekleşebiliyor.





Ücretsiz kullandığınız herkese açık ağlarda çok yüksek bir hız beklentisinde olmayın. Bazı durumlarda daha iyi bir Wi-Fi ağına girseniz bile, uzaktaki veya daha kötü ağa bağlı kalabilirsiniz. Sevdiğiniz kafenin interneti müthiş olabilir ancak telefonunuzun bu bağlantıyı tercih edeceğinin garantisi yok. Bu sorunu çözmek için Android'de veya iPhone'da Wi-Fi ağ önceliğini değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

5. VPN'iniz yavaş



Herkese açık ağlarda bir VPN kullanmanızı öneriyoruz. Bu sayede Wi-Fi hotspot ile telefonunuz/PC'niz arasındaki trafiği şifreleyebilir, başkalarının verilerinizi gözetlemesini engelleyebilirsiniz. Ancak VPN'ler, internet hızınızı yavaşlatabilir. VPN kullanıyorsanız, önce onu kapatıp sorunun düzelip düzelmediğine bakın.

6. Mobil ağ sinyaliniz yetersiz

Wi-Fi daha ucuz ve pil dostu olduğundan çoğumuz, mümkün olduğunca Wi-Fi bağlantısını kullanıyoruz. Mobil veriye geçtiğinizde 4,5G bağlantısının hızlı olmasını bekleseniz de, bazen durum aksine olabiliyor.

Hızınızı etkileyebilecek birçok faktör var. Yüzlerce kişinin aynı anda bağlanmaya çalıştığı kalabalık yerlerde, örneğin spor etkinliklerinde veya konserlerde hızınız düşebilir. En yakın baz istasyonuna olan mesafeniz, içerde veya dışarıda olmanız, hatta hava durumu hızınızı etkileyebilir.

7. Telefonunuz yavaş



Yavaş bir internet bağlantısı, son olarak yavaş bir telefonun işaretçisi olabilir. Wi-Fi ve mobil ağ sinyaliniz kusursuz görünebilir ancak telefonunuz, istediğiniz işlere yetişemiyor olabilir. Uygulamaların ve web sitelerin gereksinimleri zaman içinde artabiliyor. Örneğin telefonunuzun donanımı, web sayfasını işlemekte yavaş kalıyor olabilir veya çevrimiçi bir oyunda grafikleri oluşturmakta zorlanıyor olabilir.

Eski ve kötü kodlanmış uygulamaların telefonunuzu yavaşlatabileceğini de belirtelim. Uygulamalarınızı güncellediğinizden ve kullanmadığınız uygulamaları kaldırdığınızdan emin olun, bu sırada arka planda çalışan uygulamaları da göz önünde bulundurun.



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