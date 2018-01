Telefonunuz her yaptığınızı izliyor, kaydediyor! İşte kanıtı

Quartz'ın yeni raporuna göre Google attığınız her adımı, gittiğiniz her yeri ve kaldığınız mekanları takip ediyor. Burada suçlu, her Android telefonda bulunan ve çok dikkat çekmeyen Location History (konum geçmişi) adlı bir uygulama. Bu uygulamanın sizi takip etmesi için onu kendi elinizle açmanıza ihtiyacı yok, yani telefonunuzu açtığınızda varsayılan ayarları sizi takip etmesi için hazır halde çalışmaya başlıyor.

Google'a göre bu uygulamanın masum özellikleri arasında Google Assistant, Google Maps ve Photos uygulamalarına yardım ederek onların konumunuza göre içerik üretmek bulunuyor. Eğer bu uygulamalardan herhangi birini kullandıysanız, şu an Location History açık demektir.





Quartz, ne kadar veri kaydedildiğini ve Google'ın sunucularına geri gönderildiğini görmek için yaptığı bir deneyde, farklı Android sürümleri çalıştıran üç farklı Android telefonu (bir Samsung Galaxy S8, bir Google Pixel 2 ve bir Moto Z Droid) kullandı. Wi-Fi ağa katılmak yerine telefonlar portatif bir Wi-Fi ağı kurarak iletileri ve ağ istekleri kesildi ve Location History'nin göderdiği veriler okundu. İşte Google'ın hakkınızda topladığı verilerin listesi:

Yürüme, bisiklet sürme ve araç sürme faaliyetlerinden hangisini yaptığınız.

Havanın barometrik basıç değerleri.

Wi-Fi mı yoksa hücresel mi kullandığınız.

MAC adresi (eşsiz bir tanımlama aracı) hangi Wi-Fi ağına bağlı olduğunuz

MAC adresi, sinyal gücü, frekansı ve yakında bulunan Wi-Fi ağ listesi.

MAC adresi yakında bulunan Bluetooth cihazlar ve bağlantı güçleri.

Pil ömürünüz ve telefonunuzun şarjda olup olmadığı.

Piliniz voltajı.

GPS koordinatlarınız ve isabet oranı.

GPS'e göre deniz seviyesine olan yüksekliğiniz ve isabet oranı.



chip.com.tr'nin haberine göre bir Quartz temsilcisi, verilerinizin kullanılması konusunda seçimin tamamen kullanıcılarda olduğunu ve verilerinizi istediğiniz zaman istediğiniz gibi silebileceğinizi söylüyor. Ancak maalesef Google Assistant, Google Maps ve Photos gibi uygulamalar Location History'nin verilerini kullandığı için onu tamamen kapatmak pek de makul bir seçenek değil.