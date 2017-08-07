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    Telefonunu şarj etmek isterken hayatını kaybetti

    İHA
    07 Ağustos 2017 - 15:48Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 15:48

    İzmir’in Bergama ilçesinde, elektrik akımına kapıldığı belirtilen Akın Yumurtaş tarlada ölü bulundu. Yumurtaş'ın cep telefonunu su pompasını çalıştıran trafoda şarj etmeye çalışırken hayatını kaybettiği belirtildi.

    Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Bağlar mevkiinde meydana geldi. Faruk İlker Devlet Hastanesinde alışan ve aynı zamanda çiftçi olan Akın Yumrutaş, kendisine ait ay çiçeği tarlasını sulamaya gitti. Akın Yumrutaş'tan uzun süre haber alamayan ailesi tarlaya gittiğinde Yumrutaş'ı hareketsiz yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan Yumrutaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemeler sonucunda Yumrutaş'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yumrutaş'ın, su pompasını çalıştıran trafodaki prizde cep telefonunu şarja takmak isterken elektrik akımına kapılabileceği değerlendiriyor.

    Akın Yumrutaş’ın cenazesi, Bergama Atatürk Mahallesi Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından gözyaşları arasında Bergama Şehir Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. 

    Etiketler: cep telefonu , şarj , trafo , akın yumurtaş
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