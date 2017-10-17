Telefonunu değiştirmek isteyenler dikkat!

Hepsiburada; Android ve iOS tabanlı cep telefonlarında geçerli olan ‘Eskiyi getir, yeniyi götür’ uygulamasıyla cep telefonunu değiştirmek isteyenlere fırsat sunuyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler hepsiburada’da hepsiburada.com/eskiyi-getir-yeniyi-gotur sayfasına ulaşıyor, satmak istedikleri telefonun markasını-modelini girip otomatik hesaplayıcının yönelttiği soruları cevaplıyor. Hepsiburada tarafından özel olarak geliştirilen hesaplayıcı telefonun ikinci el satış değerini belirliyor, daha sonra satıcı kendisine verilen kargo numarasıyla telefonu ücretsiz olarak ikinci el telefon merkezine gönderiyor.

Satılacak cep telefonları kamera önünde açılarak mevcut durumu tespit ediliyor ve gerçek satış değeri belirleniyor. Süreç hakkında cep telefonu sahibine anlık bilgi veriliyor, eğer satıcı kendisine önerilen satış değerini kabul ederse satış işlemi gerçekleşiyor.

Hepsiburada, 2. el telefonun satış fiyatı değerindeki hediye çekini en geç 3 iş günü içinde kullanıcının adına tanımlıyor. Yeni bir cep telefonu satın almak isteyen kişi, bu hediye çekini ister tek başına isterse elindeki diğer hediye çekleri ile birleştirerek Hepsiburada’dan istediği bir zamanda yapacağı alışverişte kullanıyor. Böylece Hepsiburada, cep telefonunu değiştirmeyi düşünenlere aynı zamanda dilediği zaman alışveriş yapma ve istediği yeni modeli bekleme özgürlüğü de sunmuş oluyor.

Hepsiburada’nın yeni uygulamasından şu an için Apple, Samsung, LG, Sony, HTC ve General Mobile marka telefon sahipleri ve Hepsiburada’da aktif hesabı olan kullanıcılar yararlanabiliyor.