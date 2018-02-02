Telefonundan porno izleyenlerin başı dertte!

Kaspersky, Android cihazıyla porno izleyenleri, iki kez düşünmeleri konusunda uyarıyor. Rus siber-güvenlik şirketi Kaspersky Lab, yaptıkları araştırmaya göre Android işletim sistemini hedef alan ve porno içerikleri yem olarak kullanan virüslerin 1.2 milyon kullanıcıyı etkilediğini açıkladı. Bu da virüs bulaşmış olan toplam 4.9 milyon Android cihaz sayısının %25'ini oluşturuyor.

Kaspersky, internete yetişkin içeriğin yüklendiği ilk günden beri pornonun virüs ve dolandırıcılık için yem olarak kullanıldığını söyledi. Sadece 2017'de, bir milyondan fazla Android telefon 892.000 dolar değerinde dolandırıldı, ayrıca 90.000 bot'tan oluşan bir spam ağı, Twitter'a porno virüsü içeren bir sitenin linkini paylaştı.

Masaüstü bilgisayarlar da şimdiye dek 300.000 kez porno virüsü saldırısına uğramış durumda, ancak mobil cihazların uğradığı saldırıların çeşitliliği onları daha tehlikeli yapıyor. 23 farklı Android virüsü keşfeden Kaspersky, bu virüslerin büyük bir çoğunluğunun pornoyu yem olarak kullandığını söylüyor. Bu virüsler arasında fidye virüsleri ve banka hesabınızı hedef alan Trojan'lar bulunuyor.

Kaspersky Lab'ın araştırma sonuçları Apple iOS cihazlar ile ilgili veri içermiyor.

Kaspersky Lab'a göre mobil fidye virüslerinin en korkutucu yanı, telefona bulaştıktan sonra PIN kodunuzu değiştirebilmesi. Yani virüsten kurtulsanız bile telefonunuz size karşı kilitli kalacaktır.

Kaspersky, Google Play Store dışında bir yerden uygulama indirmenin son derece riskli olduğunu, ayrıca güvenilir yetişkin içerik sunan web sitelerinin tercih edilmesini tavsiye ediyor.

Google'ın Play Store, mağazada yetişkin içeriğin yayınlanmasına izin vermiyor. Şirket geçtiğimiz Salı günü buna uymayan 700.000 uygulamayı mağazadan kaldırdığını açıklamıştı.



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