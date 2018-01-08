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    Telefonundan çıplak fotoğraflarını çalmıştı! Flaş gelişme

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 05:58 | Son Güncelleme:

    Üstsüz görüntülerini sosyal medyaya sızdıran hacker’dan şikayetçi olan Burcu Esmersoy, tüm çağrılara rağmen 15 ay boyunca ifade vermeye gitmeyince dosya kapandı

    Geçtiğimiz sene ünlü bir teknoloji şirketinin bulut depolama hizmeti hacklenmiş ve çok sayıda ünlünün özel fotoğrafları internete sızmıştı. Türkiye'de de ünlü manken Burcu Esmersoy, hackerların saldırısına uğramıştı. Akıllı telefonu hacklenen Esmersoy'un üstsüz fotoğrafı internete sızdırılmıştı. Esmersoy, kendisini mağdur ederek fotoğrafını internete sızdıran kimliği belirsiz kişilerden şikayetçi olmuştu. Esmersoy'un şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İFADE VERMEYE GİTMEDİ

    Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere defalarca avukatına yazı yazılan Esmersoy, aradan geçen 15 ay boyunca ifade vermeye gitmedi. Savcılık, Esmersoy'un ifadesinin alınmadığı gibi iddia ettiği hacklenme olayıyla ilgili somut delil olmadığını belirterek, soruşturmayı kapattı. Sabah

    Etiketler: çıplak fotoğraf , Hacker , DAVA
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