Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Telefonum kırıldı ama Allah'tan kemiklerim kırılmadı'

    'Telefonum kırıldı ama Allah'tan kemiklerim kırılmadı'

    Davut CAN/İZMİR, (DHA)
    29.01.2018 - 09:40 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Konak ilçesinde, belediye otobüslerinin hareket noktası olan Bahri Baba Parkı’nda otobüsten yere dökülen yağ nedeniyle kayıp düşen Tureç Kerimi, başkalarının düşmemesi için yaklaşık 1.5 saat burada nöbet tuttu. Kerimi, bölgede yürüyenleri, "Yaklaşmayın yağ var" diyerek uyardı. Kerimi, "Eve giderken havanın da hafif karanlık olması nedeniyle kayıp düştüm. Kolumda ve vücudumun bazı bölgelerinde incinmeler oldu, her yerim yağ içinde kaldı. Telefonum da kırıldı ama Allah’tan kemiklerim kırılmadı" dedi.

    Konak’ta, otobüs durakları arasında yürürken, yağ dökülen yere basıp düşen ve vücudunun bazı yerlere incinen Tureç Kerimi, aynı yerde başkalarının da düşmemesi için yaklaşık 1.5 saat bekleyerek insanları uyardı. Yaşlı ve çocukların da aralarında olduğu yüzlerce kişinin bulunduğu bölgede yürüyenlere, "Yaklaşmayın yağ var" diyen Kerimi’nin bu hareketi takdir topladı. Düşmenin etkisiyle telefonu da kırılan Kerimi, otobüs hareket memurunu orada beklemesi için ikna edip, bölgeden ayrıldı.

    Kerimi, "Eve giderken havanın da hafif karanlık olması nedeniyle kayıp düştüm. Kolumda ve vücudumun bazı bölgelerinde incinmeler oldu, her yerim yağ içinde kaldı. Telefonum da kırıldı ama Allah’tan kemiklerim kırılmadı" dedi.

    Kerimi, yağ dökülen bölgede beklediği anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Kerimi’nin, "Kendi canımı geçtim, burada insanların sağlığına bir zarar gelmemesi için bekçilik yapmaya başladım. Burayı terk edemem, vicdanım el vermiyor" diyerek insanları uyardığı ve vatandaşların kendisine teşekkür ettiği görüldü.

    Etiketler: izmir , otobüs durağı , yaralanma , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri