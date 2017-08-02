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    Telefonu kimse açmadı... Gelen haberle yıkıldılar

    Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla), (DHA)
    02 Ağustos 2017 - 17:22Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 17:22

    Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları bugün müdür yardımcısı Nejat Çekin'e ulaşmaya çalıştı. Ancak telefonu bir türlü açılmadı. Müdürlük çalışanları eve gitti, çilingir çağrıldı. Yıllardır birlikte çalıştıkları Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Nejat Çekin'in cansız bedenini gören mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

    Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne bağlı Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Nejat Çekin, bu sabah Tuzla Mahallesi’ndeki müdürlük binasına gelmedi. Çekin’e cep telefonuyla ulaşamayan müdürlük çalışanları, Yeni Mahalle'deki yalnız yaşadığı eve gitti. 2 katlı apartmanın çatı katındaki dairenin kapısını çilingir yardımıyla açan müdürlük çalışanları, Çekin’i salonda sırt üstü yatarken buldu.

    Telefonu kimse açmadı... Gelen haberle yıkıldılar

    Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ekipleri, Çekin’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine eve polis ekipleri geldi. Çekin’in cesedi, Fethiye Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Evin önünde toplanan müdürlük çalışanları cesedin çıkarılışı sırasında gözyaşlarına boğuldu.

    Telefonu kimse açmadı... Gelen haberle yıkıldılar


    15 YILDIR FETHİYE’DE GÖREV YAPIYOR

    15 yıldır Fethiye’de görev yapan 2 çocuk babası Çekin’in eşinden 3 yıl önce boşandığı belirtildi. Geçen hafta Aydın’daki ailesini ziyarete giden Çekin’in ilçeye dönüşünden itibaren soğuk algınlığı ve göğüs ağrısı şikayetinden yakındığı kaydedildi.

    İlk incelemede vücudunda yara ve vurmaizine rastlanmayan Çekin’in ölümüne ilişkin Fethiye Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması sürüyor.

    Telefonu kimse açmadı... Gelen haberle yıkıldılar


    Etiketler: Fethiye , Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi , nejat çekin
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