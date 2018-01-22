Telefonların duvar kağıtları canlı haritaya dönüşüyor!

Son dönemde kullanıcıların beğenisini kazanan Skyline, bunun için en iyi örneklerden birisi olarak gösterilebilir. Bu uygulama sayesinde Android cihazların duvar kağıtları, konuma göre değişen canlı bir haritaya dönüşüyor.

Uygulama görüntüleri, Mapbox‘tan aldığı 3D arazi verilerini kullanarak oluşturuyor. Dinamik yapısı sayesinde telefonunun kilidini açtığınızda veya sayfalar arasında gezdiğinizde görüntü değişiyor.





shiftdelete'in haberine göre ayrıca, paralaks efekti sayesinde telefonunuzun açısına göre görüntü değişiyor. Kullanıcılar efekt ve diğer bölümleri isteğe bağlı olarak özelleştirebiliyorlar.

Duvar kağıdınızı canlı haritaya dönüştüren Skyline – Live Wallpaper With Global 3D Terrain isimli uygulama, Google Play Store üzerinde 7,49 TL fiyata sahip.