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    Hürriyet >Teknoloji>Telefonları yakında kalbiniz koruyacak!

    Telefonları yakında kalbiniz koruyacak!

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 07:39 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 07:39

    Güvenlik yöntemlerine parmak izi, iris ve yüz tanımadan sonra bir yenisi daha ekleniyor. Bu defa hedef kalp!

    Telefon ve bilgisayarlarda biyometrik doğrulama sistemlerine geçtik geçeli, hangi yöntemin daha güvenli olduğu tartışılıyor ve bunun neticesinde de yeni yöntemler ortaya çıkıyor. Parmak izi yöntemini takiben ortaya çıkan iris, yani göz tarama sistemleri, kısa bir süre önce Apple'ın Face ID'siyle yeni bir modele daha kavuşmuştu. Araştırmacılar çalışmalarına devam ediyor ve yeni yöntemler geliştiriyorlar. Bu defaki yeni yöntemin hedef organı ise kalp.

    Telefonları yakında kalbiniz koruyacak

    Araştırmacılar, kalp büyüklüğünün ve şeklinin, kişiye özel olduğunu ve taklit edilmesinin ve aldatılmasının diğer yöntemlere oranla imkansız olduğunu savunuyor. Kalp tarama yöntemiyle, bilgisayarın karşısına geçen veya telefonu eline alan kullanıcı, hızlı ve güvenli şekilde oturum açabiliyor.

    Elbette bu yöntem henüz son halini almış değil. Şimdilik geliştirme aşamasında. Doppler radar tarama yöntemini kullanan bu güvenlik yöntemi, kullanıma sunulmadan önce kabul görmesi için araştırmacıların yanı sıra pek çok kurulun da onayını alması gerekli.

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    Etiketler: telefon , teknoloji , kalp , face id , güvenlik
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